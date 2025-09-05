快訊

買賣喪屍煙彈逮10男女 高雄警緝獲擁槍主嫌、租屋處如毒品分裝場

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市刑大警方去年11月及今年5月陸續查獲一對情侶販售俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯毒品及8名批貨男女；8月18日警方追出供毒的洪姓男子，利用摩鐵交易，並在其租屋處查獲如小型分裝場的毒窟，起出制式手槍1把、子彈9顆及56包毒品、47顆喪屍煙彈等物。

市刑大偵八隊警方去年11月在高雄市鳳山區，查獲蘇姓女子與男友涉嫌分裝含依托咪酯成分的喪屍煙彈，擴大追查，今年5月逮獲曾去向蘇女批貨的8名男女，其中3人因案通緝，還有2人是詐團成員，建構供毒網絡後，持續向上溯源。

後警方掌握提供該販毒集團成員毒品是一名洪姓男子（39歲），洪男利用汽車旅館做為交易處所，為防毒品遭黑吃黑，槍不離身，並利用汽車旅館做為交易處所，躲避警方查緝。

8月18日，警方掌握洪男藏匿在楠梓區右昌路的汽車旅館，趁洪正要開車離開時，堵住去路，將他壓制在地，隨後帶往仁武區霞海路的出租大樓搜索，進屋發現屋內如小型分裝場，凌亂不堪。

警方清點查扣的毒品計有克拉克手槍1支、子彈9顆，毒品咖啡包51包、重約187克，安非他命共4包、重11公克，卡西酮粉末1包、重10公克、依托咪酯煙油4瓶、重130公克以及依托咪酯煙彈47顆、重257公克。

另查扣現金贓款7萬1仟元、空煙彈殼1包、攪拌棒、燒杯、分裝注射針筒、甘油、水果香精、丙二醇各一批、夾鏈袋1包、電子磅秤、吸食器4組、手機4支等物；洪坦承販毒，警詢後，依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高市刑大警方追出涉供毒的洪姓男子，在楠梓區的汽車旅館攔截逮捕洪男，在其租屋處起出56包毒品、47顆喪屍煙彈等物。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方追出涉供毒的洪姓男子，在楠梓區的汽車旅館攔截逮捕洪男，在其租屋處起出56包毒品、47顆喪屍煙彈等物。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方追出涉供毒的洪姓男子，在楠梓區的汽車旅館攔截逮捕洪男，在其租屋處起出56包毒品、47顆喪屍煙彈及製造工具等物。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方追出涉供毒的洪姓男子，在楠梓區的汽車旅館攔截逮捕洪男，在其租屋處起出56包毒品、47顆喪屍煙彈及製造工具等物。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方追出涉供毒的洪姓男子，在楠梓區的汽車旅館攔截逮捕洪男。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方追出涉供毒的洪姓男子，在楠梓區的汽車旅館攔截逮捕洪男。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方追出涉供毒的洪姓男子，在楠梓區的汽車旅館攔截逮捕洪男，起出交易所得及槍彈。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方追出涉供毒的洪姓男子，在楠梓區的汽車旅館攔截逮捕洪男，起出交易所得及槍彈。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方追出涉供毒的洪姓男子，在楠梓區的汽車旅館攔截逮捕洪男，起出交易所得及槍彈。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方追出涉供毒的洪姓男子，在楠梓區的汽車旅館攔截逮捕洪男，起出交易所得及槍彈。記者石秀華／翻攝

毒品 喪屍煙彈 汽車旅館

