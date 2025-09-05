聽新聞
影／蘆洲大叔當街「持槍」向老媽媽要錢 警方查扣玩具啾啾卡賓槍
新北市蘆洲昨晚有人在忠義廟美食廣場旁，看見1名中年男子「手持長槍」狀似和老婦人爭執。警方發現網路影片，認出是住在附近吸毒人口，立即前往50歲陳男住處，找到1把廉價塑膠玩具卡賓槍，他供稱當時是在跟媽媽要錢。
蘆洲分局延平派出所員警昨晚在Threads看到影片，認出畫面中右手持槍藏在身後、左手對老婦人指指點點的中年男子，是長安街忠義廟廣場賣飲料阿婆的兒子，晚間10時許前往住處查訪，找到1把扣扳機還會發出啾啾聲的玩具槍。
陳男說這把「M4卡賓槍」是到三重訪友時，對方孫子不想要的玩具，便把它帶回家，昨晚7時許「持槍」去找正在收攤的媽媽要一點零花錢。陳媽媽見警方登門查扣玩具槍，還說「那不就只是小孩子玩意兒嗎？」
警方說明，玩具槍也不可以隨意拿到街上晃，易造成民眾恐慌害怕，陳男將依違反社會秩序維護法第65條第3款「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者」函送簡易法庭裁罰，可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
