聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄地檢署接獲刑事局南部打擊犯罪中心提報，已有多次涉嫌違法吸金紀錄、吸金足跡遍布全台的「國磬資產」開發公司以號稱9.6%高利比銀行定存還優的利率吸引民眾投資，宣稱是以投資不動產實現獲利，至少有1200多人陷入違法吸金投資圈套，涉嫌違法吸金高達8億多元，資產管理公司7名核心幹部及負責人遭收押禁見。

據了解，「國磬資產」吸金的手法是看準民眾對於房市熱潮的心動，推出以加入炒房行列為投資賣點，主打由民眾出錢集資，再以開發公司名義購買低於市價的不動產而獲利，為了取信投資人，國磬還號稱與投資人間的資金關係是借貸，還用抵押不動產作為擔保，要投資人放心把錢交給資產公司管理投資。

國磬資產的投資方案利率報酬從3.5%起不等，最高可達到9.5%年利率，等於每投資100萬元，一年就能坐領近10萬元，因比銀行定存還優惠，讓國磬主打比銀行定存還划算，且投資越多錢，可以配發的利息也越高。

國磬的秦姓負責人為了吸引更多投資人，還大肆舉辦說明會及透過社群媒體發文，因此讓不少民眾深信只要跟著資產公司的腳步就能穩穩獲得投資收益，經檢警初步清查國磬的客戶竟超過1200多人，涉嫌違法吸金高達8億7千萬元，其中不法獲利就達3億7千萬元。

不過國磬的吸金行為早就違反銀行法，檢警8月4日同步在全台，包含高雄、台中及台北等地17處搜索，查扣到70萬元現金，還查扣到各式名車，包Audi、賓士、BMW等，還有多件名錶，例如Franck Muller、勞力士、香奈兒、卡地亞等，甚至還有LV名牌包。

檢方立即扣押國磬的公司帳戶資金，以及公司名下多筆不動產，總價值高達上億元，同時拘提國磬的秦姓負責人及公司員工共9 人到案，經檢察官訊問後，秦姓負責人及公司6名核心幹部共7人被依涉嫌違反銀行法及詐欺等罪，羈押禁見。

高雄地檢署。圖／本報系資料照
吸金 投資人

比銀行定存還穩賺？國磬資產開發公司違法吸金數億元 7人收押禁見

