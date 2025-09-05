車內僵持拒下車 八德警盤查逮毒品通緝犯送辦
八德警察分局四維派出所昨(4)日晚間查獲一名涉及毒品與過失傷害的通緝犯。警方於八德區福國北街巡邏時，發現一輛可疑小客車停放路旁，車內4名乘客態度消極拒絕配合盤查，情況一度緊張，隨即呼叫支援到場壓制。
據了解，員警見車內人員持續抗拒，在準備破窗強制處理前，後座乘客才終於開門下車。經查證身分，發現該名袁姓男子為通緝犯，警方當場將其逮捕，並在身上起獲毒品海洛因、安非他命，以及依托咪酯菸彈（含主機）等證物。
警方表示，袁嫌涉及毒品及過失傷害案件，長期在逃，已遭檢方通緝。此次落網後，全案訊後依毒品危害防制條例及相關罪嫌移送桃園地檢署偵辦。警方強調，將持續加強巡邏與盤查，展現維護社會治安的決心。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
本文章來自《桃園電子報》。原文：車內僵持拒下車 八德警盤查逮毒品通緝犯送辦
