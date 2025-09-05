快訊

遊艇走私大麻322公斤市值逾6億 船長判刑9年罰金100萬元

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

船長劉冠德等人被毒品走私集團買通，以出租遊艇在海上接運的大麻322公斤，市價逾6億元，被海巡攔截未流入市面，檢方陸續逮捕7名運毒共犯，全案依運輸第2級毒品等罪嫌起訴，屏東地院審後判處劉冠德等7人9年不等徒刑，併科100萬元不等罰金，可上訴。

檢方調查，暱稱「柬埔寨宋哥」等人組成的毒品走私集團，找上台灣男子陳鼎祥尋找船長幫忙出海接運毒品，陳男透過友人葉首睿找上熟悉屏東南部海域的船長劉冠德，約定100萬元報酬，去年10月15日劉男於恆春鎮後壁湖漁港，駕駛租用遊艇搭載同夥許偉翔出海接運毒品。

劉、許兩人在恆春外海等待約1天後，從船籍不詳的木殼漁船接運約322公斤的第2級毒品大麻，立即將遊艇開往枋山鄉海域，由在岸邊等待的盧洸亦等多名運毒成員負責接應上岸。

不過劉男駕駛遊艇返航途被海巡發現形跡可疑，在離岸約1浬處被攔截，當場將劉、許2人逮捕，在岸邊等待接應的盧男等人聯繫不上人，見情況不對一哄而散。檢警事後循線將其他涉案5嫌逮獲，向法院聲押7嫌獲准。起獲的大麻黑市價值逾6億元，若製成大麻菸約可提供70萬人吸食。

屏東地院審理後，認為劉、陳、許等主要運毒成員坦承犯行，並供出其他共犯，依法酌減其刑，依共同犯運輸第二級毒品罪判處劉冠德9年徒刑、併科罰金100萬元；陳鼎祥8年、罰金80萬元；許偉翔7年6個月、罰金20萬元；葉首睿7年、罰金15萬元。

另依私運管制物品進口罪判處盧洸亦2年10個月徒刑、罰金18萬元；簡睿廷1年7個月、罰金7萬元；陳唯善1年6個月、罰金6萬元，可上訴。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

船長劉冠德等人被毒品走私集團買通，以出租遊艇在海上接運的大麻322公斤，屏東地院審後判處劉冠德等7人9年不等徒刑，併科100萬元不等罰金。記者潘奕言／翻攝
船長劉冠德等人被毒品走私集團買通，以出租遊艇在海上接運的大麻322公斤，屏東地院審後判處劉冠德等7人9年不等徒刑，併科100萬元不等罰金。記者潘奕言／翻攝

毒品 遊艇 大麻

