台東凌晨不平靜傳出砸店及開槍鬥毆暴力事件 多人受傷送醫

台東今天凌晨接連傳出暴力事件，先是市區大同路的一間地下室酒吧，遭年輕人持械砸店，隨後漢陽北路又傳出砍人與槍擊，造成3人受傷送醫。警方調查發現，雙方早在前一天就曾發生口角結怨，因而引爆衝突。

今天凌晨近1點時，大同路上一間地下室酒吧，突然闖入5、6名手持棍棒的年輕人，二話不說就開始砸店，讓店家及消費者直呼莫名其妙。警方獲報趕抵現場了解原因沒多久，漢陽北路又爆發鬥毆，過程中傳出槍響。

警方抵達現場時，1名20多歲陳姓男子左腳踝中彈，所幸沒有貫穿，另男子手部遭砍傷，2人送往基督教醫院治療；至於開槍的一方則是20歲林姓男子多處刀傷，送往馬偕醫院治療無生命危險。