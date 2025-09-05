快訊

台東凌晨不平靜傳出砸店及開槍鬥毆暴力事件 多人受傷送醫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東今天凌晨接連傳出暴力事件，先是市區大同路的一間地下室酒吧，遭年輕人持械砸店，隨後漢陽北路又傳出砍人與槍擊，造成3人受傷送醫。警方調查發現，雙方早在前一天就曾發生口角結怨，因而引爆衝突。

今天凌晨近1點時，大同路上一間地下室酒吧，突然闖入5、6名手持棍棒的年輕人，二話不說就開始砸店，讓店家及消費者直呼莫名其妙。警方獲報趕抵現場了解原因沒多久，漢陽北路又爆發鬥毆，過程中傳出槍響

警方抵達現場時，1名20多歲陳姓男子左腳踝中彈，所幸沒有貫穿，另男子手部遭砍傷，2人送往基督教醫院治療；至於開槍的一方則是20歲林姓男子多處刀傷，送往馬偕醫院治療無生命危險。

警方調查發現，雙方人馬早在昨天凌晨，就在漢陽北路發生口角，疑似因此結下嫌隙，其中一方不滿，竟跑到對方經營的酒吧砸店，引爆後續砍人與開槍。警方已經掌握涉案人員，將陸續傳喚到案，並追查槍枝來源，釐清整起事件的來龍去脈。

台東市區大同路的一間地下室酒吧，今天凌晨遭5、6名年輕人持械砸店。圖／讀者提供
台東市區大同路的一間地下室酒吧，今天凌晨遭5、6名年輕人持械砸店。圖／讀者提供
警方在漢陽北路案發現場附近找到疑似作案槍枝。圖／讀者提供
警方在漢陽北路案發現場附近找到疑似作案槍枝。圖／讀者提供
台東市區漢陽北路今天凌晨也傳出砍人與槍擊，造成3人受傷送醫。圖／讀者提供
台東市區漢陽北路今天凌晨也傳出砍人與槍擊，造成3人受傷送醫。圖／讀者提供

鬥毆 槍響

相關新聞

涉電玩弊案！北投分局兩線三星組長、柯文哲前隨扈各80萬交保

北投分局兩線三星保防組長楊健良疑在萬華分局任內，護航轄內獅子林「福興電子遊戲場」，協助業者暗中經營百家樂賭場，調查局昨搜...

獨／高雄這分局刑案證物冷凍庫竟放水餃 女督察員督勤查獲傻眼

高雄市警局一名女督察員上月下旬前往三民一警分局偵查隊督勤，發現隊內的刑案證物冷凍庫堆滿東西，不僅冷凍庫近乎滿出來，裡面堆...

台東凌晨不平靜傳出砸店及開槍鬥毆暴力事件 多人受傷送醫

台東今天凌晨接連傳出暴力事件，先是市區大同路的一間地下室酒吧，遭年輕人持械砸店，隨後漢陽北路又傳出砍人與槍擊，造成3人受...

男大鬧醫院扯出命案！女友陳屍家中 檢警懷疑遭他殺

高雄市張姓男子日前大鬧醫院被強制就醫，郭姓女友事後被發現陳屍家中多日，法醫昨解剖遺體相驗，發現郭女雖無明顯外傷，但頭部多...

男毒駕撞康橋車隊釀7傷 案發前1個月藥頭也毒駕遭判刑

彰化縣蕭姓男子4月毒駕撞傷7名康橋國際學校環島自行車隊學生，一審判6年8月，販毒的陳姓藥頭判10年4月。陳男在蕭男案發前...

新莊KTV驚傳槍擊！男涉槍砲遭重判心情鬱悶又開槍 再加一罪後果慘了

新北市新莊區昨晚驚傳槍擊案。53歲鍾男因涉及槍砲案遭判刑7年，心情鬱悶下與友人至新莊區1間KTV喝酒唱歌。不料鍾男酒後情...

