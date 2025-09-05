涉電玩弊案！北投分局兩線三星組長、柯文哲前隨扈各80萬交保

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

北投分局兩線三星保防組長楊健良疑在萬華分局任內，護航轄內獅子林「福興電子遊戲場」，協助業者暗中經營百家樂賭場，調查局昨搜索約談13人到案，北檢訊後今晨依涉嫌貪汙罪，命楊健良、台北市前市長柯文哲隨扈林義偉各80萬交保、均限制出境出海。

同案約談疑為福興電子遊戲場負責人李冠龍依賭博罪嫌交保200萬元；台北市某議員助理吳岳修交保30萬元；福興電子遊戲場店長賴泓東交保50萬元；劉姓男子依貪汙罪嫌10萬元交保。

林義偉擔任柯文哲隨扈期間，曾發生酒駕設局事件，離開警界後，因警界關係良好，疑替福興電子打點對外事務，是本案核心人物。

檢調清查，李冠龍與吳岳修熟識，雙方有不明資金往來，懷疑與博弈資金有關。

據了解，李冠龍否認是福興電子遊戲場負責人，也否認認識楊健良。他供稱雖然認識吳岳修與林義偉，但從未沒透過他們處理有關電玩的事；相關職員也說，不認識李冠龍。

據調查，楊健良早年是「靖紀小組」成員，負責查緝全台北市賭博電玩，疑透過中人與李冠龍結識，利用職權護航百家樂賭場，檢調昨天也前往微風南京樓上的另間百家樂賭場搜索，該賭場在松山經營多年，將追查是否有其他員警涉案。

全案緣起於李冠龍在萬華東園街經營大型百家樂賭場，因有大學生長期向檢警調檢舉，讓店家相當困擾，儘管店家曾試圖與該學生「溝通」，但依舊持續被檢舉，後來該學生遭竹聯幫成員毆打受傷，憤而找檢調作檢舉筆錄，福興才被鎖定。

調查發現，位於獅子林3樓的百家樂賭場，幾乎24小時營業，裝潢猶如澳門賭場飯店，許多大咖都會前往捧場，賭場外圍以合法電玩遊戲作為掩護，熟客要先入內通過一道暗門，才能進入百家樂賭場。

檢調先前偵辦萬華分局前行政組長鄧進華涉貪案時，鄧進華在偵查中指證福興電子遊戲場有附設百家樂桌檯，檢方7月前往搜索，但店家早停業休息，李冠龍也恰巧出國。

李冠龍供稱，出國是既定行程，主要是帶朋友去越南合法賭場玩牌，如此能換取免費住宿，沒有涉及不法。

檢警調昨天動員大批人力搜索福興電子遊戲場，相關工作人員、美女荷官也都帶回偵訊。

北投分局保防組長楊健良疑護航萬華百家樂賭場，被檢方諭令80萬元交保。記者陳正興/ 攝影
福興電子遊戲場店長賴泓東涉賭博交保50萬元。記者張宏業/ 攝影
萬華福興電子遊戲場業者李冠龍涉賭博罪交保200萬元、限制出境出海。記者陳正興/ 攝影
前台北市長柯文哲隨扈林義偉，疑替福興電子遊戲場打點對外事務，交保80萬元、限制出境出海。記者張宏業/ 攝影
台北市某議員助理吳岳修（右）涉賭博罪交保30萬元。記者陳正興/ 攝影
劉姓男子（左）涉貪汙罪10萬元交保。記者張宏業/ 攝影
