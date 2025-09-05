聽新聞
0:00 / 0:00
獨／高雄這分局刑案證物冷凍庫竟放水餃 女督察員督勤查獲傻眼
高雄市警局一名女督察員上月下旬前往三民一警分局偵查隊督勤，發現隊內的刑案證物冷凍庫堆滿東西，不僅冷凍庫近乎滿出來，裡面堆放同仁吃的冷凍食品，還包括一大包水餃，因不符「刑案證物」處理規定，記載缺失後要求該善。
依據「警察機關刑案證物管理」注意事項規定，刑案證物採取後，應先進行初篩程序，並評估證物的鑑定必要性，以決定送鑑的先後順序。未送鑑的證物，仍應妥善保存，視案情需要，再行送鑑。
資深員警指出，偵查隊刑案證物冷凍庫是存放刑案現場採集到的生物跡證例如體液、血液、組織、骨骼等，以及可能沾有被害人或嫌疑人的菸蒂、檳榔渣、吸管、牙籤、口香糖等體液及微物跡證等物品。此外，也包括毒品、藥物等證物，一般是不能堆放證物以外的物品，以免汙染證物。
據了解，市警局一名女督察員上月22日至三民一警分局偵查隊督勤，檢查刑案證物冷凍庫，一打開冷凍庫，映入眼簾的可以吃的一大包水餃以及其他冷凍食品，認為不符刑案證物冷凍庫存放證物的規定，將此狀況列缺失，要求分局改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言