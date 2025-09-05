聽新聞
男大鬧醫院扯出命案！女友陳屍家中 檢警懷疑遭他殺

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

高雄市張姓男子日前大鬧醫院被強制就醫，郭姓女友事後被發現陳屍家中多日，法醫昨解剖遺體相驗，發現郭女雖無明顯外傷，但頭部多處骨折、內出血，檢警高度懷疑她遭他殺，不排除張男涉案，進一步追查。

四十三歲張姓男子上月三十日清晨至義大醫院鬧事，砸玻璃遭逮，事後親友聯繫不上五十四歲郭女，到她家中才發現陳屍在床，臉部腫脹發黑，早已死亡多日。

檢警為釐清郭女的死因，九月二日動用電腦斷層掃描，昨天再進行遺體解剖；郭女雖無明顯外傷，但從發黑腫脹的遺體外表下，發現她臉部右顴骨部位有擦挫傷，左上臂疑似皮下軟組織出血，右手手掌背面瀰漫性紅腫，及左手手掌背面多處挫傷及皮下出血。

法醫研判這些傷勢都不是致命傷，解剖後才發現郭女生前頭部可能遭重擊，因她的左後腦勺在頭皮與頭蓋骨之間有大量內出血，且右上顎及顴骨有分離性骨折，骨片完全分離，且鼻中隔斷裂，甚至疑似有「腦幹軸突損傷」。

檢方為確認死者是否腦幹損傷，已另外安排化驗腦幹組織。

檢警懷疑張男涉嫌重大，他因精神狀態不佳，目前強制就醫中；由於可能涉及適用國民法官法，橋頭地檢署已啟動「國民法官專責小組」，開啟偵查公訴合作模式深入追查郭女死因。

義大 遺體 骨折 國民法官

