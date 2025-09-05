聽新聞
0:00 / 0:00

傳產家族內訌！神鬼女會計14年涉侵占2.7億

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

鬆緊帶進出口商「佶城實業」女會計吳麗卿被控以七家公司行號套利，侵占公司二億七千餘萬元，吳女丈夫曾燕鵬（圖）昨同遭約談，移送北檢複訊。記者陳正興／攝影
鬆緊帶進出口商「佶城實業」女會計吳麗卿被控以七家公司行號套利，侵占公司二億七千餘萬元，吳女丈夫曾燕鵬（圖）昨同遭約談，移送北檢複訊。記者陳正興／攝影

知名鬆緊帶進出口商佶城實業女會計吳麗卿涉以七家公司行號假交易套利，侵占公司資產兩億七千萬元，犯罪時間長達十四年；調查局新北市調查處昨天搜索約談十人到案，吳女與丈夫曾燕鵬深夜移送台北地檢署複訊，全案依侵占、違反商會法、洗錢罪偵辦。

佶城公司為國內老牌傳統產業，曾燕鵬兄弟與妻子吳麗卿五人，每人各出資一百萬元，在一九九四年成立公司，經營鬆緊帶、織帶、粘扣帶、緞帶、蕾絲和拉鏈買賣等業務。

曾燕鵬和曾燕麟曾在經營策略上起爭執，兄弟鬧翻，互控民刑事告訴，昨天又爆家族內鬼案。

據了解，同案約談包括佶城實業會計蔣玉慧、吳麗卿女兒曾詩婷等；全案是曾燕鵬胞弟曾燕麟、曾燕照發現家族公司帳目有異，因而提告兄嫂侵占。

檢調掌握，吳麗卿為資深元老員工，身兼會計和出納業務，二○○七至二○二一年間，以「耿祥」、「曜越」等七家人頭公司進行假交易，並指示蔣玉慧配合作假帳，填製不實會計憑證、以鯨吞蠶食方式，Ａ走家族資產二億七千萬元，形同「神鬼女會計」。

據調查，吳麗卿利用轉帳人頭戶、轉外匯定存、現金提款三種方式隱匿犯罪所得，涉利用洗錢掩蓋侵占的犯罪所得。檢察官黃逸凡指揮調查局搜索十一處所，查扣帳冊與電磁紀錄等證物。

北檢 侵占 洗錢 傳統產業

延伸閱讀

鬆緊帶大廠爆內鬼！「資深元老」14年侵占2.7億 女會計夫婿移送北檢

金居（8358）內鬼案震撼！網嘲：開低走高還能紅燈收

故宮國寶鬼月遠征歐洲！〈翠玉白菜〉、聊齋神鬼故事9月捷克登場

永欣車業爆內鬼侵占逾5000萬貨款 神鬼女會計50萬交保痛哭

相關新聞

傳產家族內訌！神鬼女會計14年涉侵占2.7億

知名鬆緊帶進出口商佶城實業女會計吳麗卿涉以七家公司行號假交易套利，侵占公司資產兩億七千萬元，犯罪時間長達十四年；調查局新...

男大鬧醫院扯出命案！女友陳屍家中 檢警懷疑遭他殺

高雄市張姓男子日前大鬧醫院被強制就醫，郭姓女友事後被發現陳屍家中多日，法醫昨解剖遺體相驗，發現郭女雖無明顯外傷，但頭部多...

北投分局保防組長楊健良涉包庇賭場 遭搜索調查

台北市北投警分局兩線三星保防組長楊健良，疑在萬華分局任內時護航轄內西門町獅子林「福興電子遊戲場」，協助業者暗中經營百家樂...

首場女性防災士培訓 副總統：女力將讓防災更健全

台灣首場以女性為主的防災士培訓今天在新北市開訓，副總統蕭美琴致詞表示，防災女力將讓社會防災更健全。新北市消防局也展示智能...

男毒駕撞康橋車隊釀7傷 案發前1個月藥頭也毒駕遭判刑

彰化縣蕭姓男子4月毒駕撞傷7名康橋國際學校環島自行車隊學生，一審判6年8月，販毒的陳姓藥頭判10年4月。陳男在蕭男案發前...

新莊KTV驚傳槍擊！男涉槍砲遭重判心情鬱悶又開槍 再加一罪後果慘了

新北市新莊區昨晚驚傳槍擊案。53歲鍾男因涉及槍砲案遭判刑7年，心情鬱悶下與友人至新莊區1間KTV喝酒唱歌。不料鍾男酒後情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。