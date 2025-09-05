重判13年8月！「打手基地」殺人犯跑了 沒入20萬保證金

台中市大雅區四年前發生大亂鬥，釀一死三傷，被依殺人罪判刑十三年八月的嫌犯蔣啟勛，逃亡未報到入監，檢方發布通緝。圖／台中地檢署提供

台中大雅四年前發生「打手訓練基地」鬥毆一死三傷，該處由「九州娛樂城」股東為訓練打手設置，負責人管芥寬一度被依殺人罪判十七年，後逆轉改依組織罪判四年半定讞；共犯蔣啟勛被依殺人罪判十三年八月確定，他卻未到案入監逃亡，法院沒入廿萬保證金，檢方發布通緝。

蔣男案發時以廿萬元交保，法院一、二審期間他都有到庭，今年三月三審駁回上訴定讞，台中地檢署限制出境、出海；蔣戶籍地在屏東，經囑託屏檢拘提未果，蔣若未偷渡，可能在台逃匿。

有檢察官認為，國內防逃機制難全面掌控人犯行蹤，建議比照美國，強迫被告到庭聽宣判，不到庭則通緝，宣判有罪即刻入監；否則不少交保中重刑犯趁三審確定前逃亡，再快速啟動防逃也於事無補。

全案源於管芥寬和連姓男子有財務糾紛，二○二一年二月一日連找十三名同夥南下台中，沿途買鎮暴槍、鐵鎚、開山刀及頭套，當晚六時許直闖大雅區訓練場，破窗闖入，喝令正在運動的十多名少年不准動。

管得知訓練場遭襲，帶人回去支援，雙方廿多人各持鐵管、球桿，鋁棒大亂鬥，連因寡不敵眾被打成重傷，雙手雙腳被綑綁，遭開槍射穿大腿。

管等人再拿鐵鎚朝連右腳掌猛釘鐵釘凌虐，警方到場見連慘死，另兩名友人滿身血倒臥附近，檢方依殺人罪嫌等起訴雙方共十四人。

蔣啟勛在混戰中朝被擊倒在地的連男開槍，被判十三年八月確定，他未到案執行逃亡。