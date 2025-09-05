聽新聞
北投分局保防組長楊健良涉包庇賭場 遭搜索調查

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

北投分局。記者李隆揆／攝影
北投分局。記者李隆揆／攝影

台北市北投警分局兩線三星保防組長楊健良，疑在萬華分局任內時護航轄內西門町獅子林「福興電子遊戲場」，協助業者暗中經營百家樂賭場，台北市調查處昨兵分卅一路，搜索北投分局與楊男住居所、兩間職業賭場等地，帶回楊男等十三人調查，深夜依貪汙罪移送台北地檢署複訊。

據了解，同案約談包括福興電子遊戲場實際負責人李冠龍（綽號福興龍）、台北市某綠營立委吳姓助理、福興電子遊戲場會計人員等。

據調查，楊健良早年是「靖紀小組」成員，負責查緝全台北市賭博電玩，疑透過中人與李冠龍結識，利用職權包庇李男旗下百家樂賭場，檢調昨天也前往微風南京樓上的另家百家樂賭場搜索；該賭場在松山經營多年，檢調找來警方協助破門才得以進入，將追查是否其他員警涉貪。

全案緣起於李冠龍在萬華東園街經營大型百家樂賭場，因有大學生長期向檢警調檢舉，店家相當困擾，儘管店家曾試圖與該學生「溝通」，但依舊持續被檢舉，後來該學生遭竹聯幫成員開車追撞受傷，因此憤而向檢調作筆錄，此事件開始引發關注。

據調查，東園街賭場是李冠龍的「咬金寶地」，該賭場被檢舉後休息很長一段時間，李男試圖回復營運，疑由吳男接獲陳情出面向萬華分局「關切」，希望了解有無再開業可能，但未獲警方同意，賭場只好轉戰獅子林。

調查發現，獅子林百家樂賭場幾乎廿四小時營業，裝潢猶如澳門賭場飯店，許多大咖都會前往捧場，賭場外圍以合法電玩遊戲作掩護，熟客要先入內通過一道小門，才能進入百家樂賭場。

檢調先前偵辦萬華分局前行政組長鄧進華涉貪案時，鄧進華偵查中指證福興電子遊戲場有附設百家樂桌檯，檢方七月前往搜索，但店家早停業休息，李冠龍也提前出國。鄧進華與保大警務員吳家葳被檢方起訴，法官裁定兩人以卅至五十萬元交保、限制出境出海。

檢調掌握，李冠龍七至八月大多待在越南等地，上月回台後沒多久又出境，疑有人通風報信讓他規避查緝，他日前再從越南入境，檢調決定將他拘提到案。

楊健良在萬華分局任內，疑與賭博業者有不當往來，今年四月改調北投分局，由於他交往複雜、涉案程度頗深，不排除還有其他員警涉案。

萬華 北投 警察 賭場 貪汙 電玩 大學生 西門町

相關新聞

重判13年8月！「打手基地」殺人犯跑了 沒入20萬保證金

台中大雅四年前發生「打手訓練基地」鬥毆一死三傷，該處由「九州娛樂城」股東為訓練打手設置，負責人管芥寬一度被依殺人罪判十七...

傳產家族內訌！神鬼女會計14年涉侵占2.7億

知名鬆緊帶進出口商佶城實業女會計吳麗卿涉以七家公司行號假交易套利，侵占公司資產兩億七千萬元，犯罪時間長達十四年；調查局新...

男大鬧醫院扯出命案！女友陳屍家中 檢警懷疑遭他殺

高雄市張姓男子日前大鬧醫院被強制就醫，郭姓女友事後被發現陳屍家中多日，法醫昨解剖遺體相驗，發現郭女雖無明顯外傷，但頭部多...

中科院標案機密外洩 涉案技術師刪LINE對話收押

肩負研發國防科技、武器重責大任的國家中山科學研究院，日前被立委黃國昌爆出有內部人員以標案機密文件四處兜售找廠商要錢；中科...

開公司用公款買設備！2研究員詐中研院3千萬 14人起訴

中研院前助理研究員張姓男子離職後開設公司，涉與中研院紀姓研究員合作，將張男公司採購的多家廠商設備，用不實單據向中研院請款...

北投分局保防組長楊健良涉包庇賭場 遭搜索調查

台北市北投警分局兩線三星保防組長楊健良，疑在萬華分局任內時護航轄內西門町獅子林「福興電子遊戲場」，協助業者暗中經營百家樂...

