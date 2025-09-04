首場女性防災士培訓 副總統：女力將讓防災更健全

台灣首場以女性為主的防災士培訓今天在新北市開訓，副總統蕭美琴致詞表示，防災女力將讓社會防災更健全。新北市消防局也展示智能值班台等科技運用，秒秒必爭縮短救災時間。

由內政部輔導、台灣主婦聯盟生活消費合作社舉辦的「防災士培訓融入合作教育」今天在新北市政府消防局第二大隊文化分隊開訓，副總統蕭美琴、內政部長劉世芳、新北市副市長劉和然、消防署長蕭煥章及新北市消防局長陳崇岳、主婦聯盟理事主席彭桂枝等人到場了解培訓情況。

蕭美琴致詞時表示，這是台灣第一場以女性為主的防災士培訓課程，相信「防災女力」能讓台灣社會的防災工作更健全完善。台灣有許多天災風險，國人都應具備防災的韌性及能力，事前預防更為重要，專業課程能讓民眾辨識社區及家庭的潛在風險，進而預防因應，提升社會安全。

劉世芳感謝主婦聯盟這次主動辦理防災士培訓，未來將透過10場培訓課程、橫跨北中南6縣市，預計500人共學，屆時又有新一批民間防災生力軍。

劉和然說，防災士是民間自主防救災的重要種子，新北防災士訓練人數目前突破一萬人，為全國最多，平時可以在家庭、社區、工作場所做防災宣導，當災害發生時，可以做初期滅火、減災等應變，社區若有自主救災能力，搶救過程中也能將損失降到最低。

消防局今天也展示多項智能科技，其中新北緊急應變指揮學院（ERCA）以VR虛擬實境方式模擬各種災害情境，包括工廠、隧道火災、空難現場以及古蹟火災搶救等，還能切換下雨、夜晚等模式，訓練各級指揮官的緊急應變與判斷能力。

另外，智能值班台也能縮減出勤時間，以往值班台須透過人力接收派遣令並通知人員出勤，智能值班台啟用後，只要有災害通報，螢幕自動會顯示電話地址、列印報案資訊，同時廣播、開啟車庫滑升門，消防員能迅速拿裝備出發。