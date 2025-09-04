新莊KTV驚傳槍擊！男涉槍砲遭重判心情鬱悶又開槍 再加一罪後果慘了

新北市新莊區昨晚驚傳槍擊案。53歲鍾男因涉及槍砲案遭判刑7年，心情鬱悶下與友人至新莊區1間KTV喝酒唱歌。不料鍾男酒後情緒失控竟朝天花板開槍隨後離開。新莊警3小時後在板橋將他逮捕並起獲犯案手槍，詢後依槍砲、恐嚇及毀損罪嫌送辦。

據了解，53歲鍾男因涉及槍砲案件，近日遭一審法官判7年徒刑，鍾男雖提起上訴但因心情鬱悶，昨晚11時許與友人相約至新莊區中華路1間KTV喝酒唱歌。不料酒酣耳熱之際鍾男突然情緒失控，突然掏出1把改造手槍朝走廊天花板開槍，犯案後隨即搭乘友人車輛離開。

在KTV唱歌的民眾聽聞槍聲立即報警，新莊警獲報調閱監視器畫面鎖定鍾男犯案，3小時後循線在板橋區南門街將他逮捕，並查扣1把改造手槍、3顆子彈。鍾男警詢時坦承犯行，透露因之前槍砲案被重判心情鬱悶，加上喝酒後情緒失控才會開槍洩憤，詢後被依槍砲、恐嚇及毀損罪嫌移送法辦。

