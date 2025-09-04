陳男使出「金蟬脫殼術」當場脫掉衣服，裸著上身狂奔，最後仍被休假員警攔截。圖：讀者提供

桃園警分局景福派出所副所長黃嘉得及警員周采萱昨(3)日23時22分許至博愛路某KTV執行臨檢查察勤務，核對店內人員身分時，一名29歲陳姓男子自報身分，但資料明顯錯誤，員警發現提高警覺，男子發現被識破，立即往門外衝，體格壯碩的他更與員警發生拉扯，使出「金蟬脫殼術」當場脫掉衣服，裸著上身狂奔。雙方追逐100多公尺後，陳男最後在防火巷內遭警方攔截逮捕。經警方確認，陳男因涉嫌強盜案、毒品案被發布通緝中，才會向員警謊報身分、拔腿就逃。

陳男因涉嫌強盜案、毒品案被發布通緝中，才會向員警謊報身分、拔腿就逃。圖：讀者提供

景福派出所表示，陳男使出金蟬脫殼術，裸著上身跑走後，員警立即尾隨並呼叫支援，休假中的中路派出所警員蔣賢學恰好路過，立即加入圍捕。

警方進一步提到，雙方在巷弄追逐100多公尺，陳男躲入防火巷內以為已經甩開員警，正打算開溜，沒想到蔣賢學已經在那邊等他，他只好累的癱在地上表示不跑了，乖乖就範。經查陳男因涉嫌強盜案及毒品案遭發布通緝中，全案依法解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園通緝犯與警察拉扯 使出「金蟬脫殼術」裸上身狂奔