快訊

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

國家警報響了！午後對流雨彈開炸 「4縣市」大雷雨轟1小時

10月連假放送！1縣市學生「爽休17天」家長崩潰：完全不開心

桃園通緝犯與警察拉扯 使出「金蟬脫殼術」裸上身狂奔

桃園電子報／ 桃園電子報

h5e4h5
陳男使出「金蟬脫殼術」當場脫掉衣服，裸著上身狂奔，最後仍被休假員警攔截。圖：讀者提供

桃園警分局景福派出所副所長黃嘉得及警員周采萱昨(3)日23時22分許至博愛路某KTV執行臨檢查察勤務，核對店內人員身分時，一名29歲陳姓男子自報身分，但資料明顯錯誤，員警發現提高警覺，男子發現被識破，立即往門外衝，體格壯碩的他更與員警發生拉扯，使出「金蟬脫殼術」當場脫掉衣服，裸著上身狂奔。雙方追逐100多公尺後，陳男最後在防火巷內遭警方攔截逮捕。經警方確認，陳男因涉嫌強盜案、毒品案被發布通緝中，才會向員警謊報身分、拔腿就逃。

2286528 0
陳男因涉嫌強盜案、毒品案被發布通緝中，才會向員警謊報身分、拔腿就逃。圖：讀者提供

景福派出所表示，陳男使出金蟬脫殼術，裸著上身跑走後，員警立即尾隨並呼叫支援，休假中的中路派出所警員蔣賢學恰好路過，立即加入圍捕。

警方進一步提到，雙方在巷弄追逐100多公尺，陳男躲入防火巷內以為已經甩開員警，正打算開溜，沒想到蔣賢學已經在那邊等他，他只好累的癱在地上表示不跑了，乖乖就範。經查陳男因涉嫌強盜案及毒品案遭發布通緝中，全案依法解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園通緝犯與警察拉扯 使出「金蟬脫殼術」裸上身狂奔

延伸閱讀：

  1. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒
  2. 兩陸籍男偷渡觀音沙灘橡皮艇遭查獲 海巡：雷達未顯異常

通緝 毒品 桃園

延伸閱讀

國1桃園路段驚傳轎車逆向？警方曝真相

拒檢闖紅燈、蛇行狂逃2公里 桃園男遭逮坦承背後原因

桃園新手爸媽聯手虐子 一審均判2年半

桃園消防局政風室舉辦反貪活動 強化公務員區辨圖利與便民觀念

相關新聞

13年前襲警卡彈…他假釋出獄繼續改造槍械 法院重判13年

彰化縣周姓男子13年前曾因拒警攔查而對員警開槍襲擊，幸因槍枝卡彈未能擊發，被依殺人未遂罪等重判8年4月，假釋出獄後，他竟...

香港男攜20包大麻闖關入境 被逮後供出上游仍重判

香港籍吳姓男子從泰國搭機來台，行李箱藏20包大麻闖關，結果一入境就被海關攔檢，開箱搜出大量大麻，市值逾1435萬元，他供...

澎湖刑警大隊查獲販售毒品案 加油站前逮1犯嫌

澎湖刑警大隊今天在馬公市民福路一處加油站前，當場查獲吳姓男子販賣毒品，起出228公克的毒品及犯罪工具，晚間依違反毒品危害...

大陸九三閱兵公務船頻闖金廈海域 海巡署加強部署

中國大陸今天舉行「九三閱兵」，海巡署金馬澎分署指出，自昨日起已明顯偵獲大陸各類公務船在金門周邊海域活動次數增加，顯示中方...

10個月來85次！大陸海警頻闖金門水域 海巡即時驅離　

今天是九三軍人節，大陸舉行「中國人民抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利紀念日」閱兵活動，引起各界關注，海巡署今天發稿表示...

撞康橋學生自行車隊釀7傷 毒駕男判6年8月、藥頭判10年4月

新北市康橋國際學校學生單車環島成年禮車隊4月間行經彰化縣埤頭鄉時，遭毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞，造成7名學生輕重傷，彰化地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。