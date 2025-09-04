快訊

13年前襲警卡彈…他假釋出獄繼續改造槍械 法院重判13年

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣周姓男子13年前曾因拒警攔查而對員警開槍襲擊，幸因槍枝卡彈未能擊發，被依殺人未遂罪等重判8年4月，假釋出獄後，他竟又重操舊業製造槍枝及爆裂物，其住處宛如軍火庫，去年警方攻堅時又拒捕，彰化地方法院依累犯將他重判13年，併科罰金30萬元。

周男（51歲）2012年曾因持有槍械，在員林市街頭被警方攔查，他先是想對員警行賄，要員警放他一馬不成後，竟掏出已上膛手槍對員警連開多槍，幸好因卡彈，員警才未被打到，並被員警擊中而落網，後來被判刑8年4月，2021年縮短刑期假釋出獄。

判決書指出，周男2023年7月到去年2月間竟又重操舊業，在員林市住處放置各式改造槍枝及子彈、爆裂物、及改造機具等，警方去年2月持搜索票前往查緝時，周男又欲拒捕，還手持遙控器，與警方對恃，甚至放話「要搜？這樣就抱歉哦」，員警怕周男引爆爆裂物，還請霹靂小組人員到場支援，周男才被壓制落網。

警方並在其住處查扣大批槍械器具，包括非制式鋒衝槍、手槍4枝、子彈86顆、爆裂物22枚、彈匣、槍管、槍身等大批未完成的槍砲零件。

法官認為，周男先前即因拒捕襲警，而犯下殺人未遂案，卻不見其悔改而再犯，其製造槍枝及子彈、爆裂物數量眾多，雖未實際傷及他人，但不可忽視其所生的潛在危害性，因此依非法製造爆裂物罪，累犯，判刑12年6月，併科罰金30萬元；又犯妨害公務執行罪，判刑6月，得易科罰金。

周男製造槍枝及爆裂物，其住處宛如軍火庫，去年警方攻堅時又拒捕，彰化地方法院依累犯將他重判13年。記者林宛諭／攝影
周男製造槍枝及爆裂物，其住處宛如軍火庫，去年警方攻堅時又拒捕，彰化地方法院依累犯將他重判13年。記者林宛諭／攝影

槍枝 殺人未遂

