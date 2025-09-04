快訊

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

國家警報響了！午後對流雨彈開炸 「4縣市」大雷雨轟1小時

10月連假放送！1縣市學生「爽休17天」家長崩潰：完全不開心

集集警剷詐團溯源逮17人 連帶破舞廳毒趴314人涉毒

中央社／ 南投縣4日電

有民眾遭詐200萬，集集警方緝獲車手，更積極溯源偵辦，近期緝獲以王男為首17名詐欺犯嫌，徹底瓦解犯罪網絡，還連帶查獲舞廳「毒趴」，全案依刑法詐欺等罪嫌移送法辦。

南投縣警察局集集分局今天發布新聞稿表示，去年12月受理1名受害者遭假檢警詐騙新台幣200萬，在高雄市逮捕羅姓車手，已被南投地方檢察署起訴；當時為斷絕詐騙根源，集集分局遴選資深員警組成專案小組積極向上查緝，並報請南投地檢署指揮偵辦。

集集分局專案小組結合草屯分局、縣警局少年隊、台中市警察局第二分局、桃園市警察局桃園分局等單位，展開多月跟監蒐證，發現詐騙集團分工細膩，犯案地點遍布全台，成員利用大眾運輸系統製造偵查斷點；不過警方仍透過縝密調查，分別在基隆市、新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣市、高雄市展開3波搜捕，成功偵破以王嫌為首詐欺集團。

集集分局表示，查獲金主1人、水房首腦1人、掮客1人、車手頭1人、車手13人及手機19支、贓款10萬餘元；另外，專案小組在桃園市一家外籍人士聚集舞廳查獲1場「毒趴」，共314人涉毒，身分包含未成年、外籍人士、黑幫成員，依詐欺、洗錢、組織犯罪、毒品等罪嫌分別移送南投、桃園地檢署偵辦。

集集分局表示，犯嫌為躲避追查，頻繁在路邊換裝，還用車當作「行動水房」藏匿贓款與犯罪工具，不過犯嫌使用的「白點幸運包」也成為破案關鍵線索；涉案犯嫌包含竹聯幫成員，顯示詐騙集團與幫派勾結，將持續與檢察機關、各縣市警力合作，嚴打詐騙犯罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

集集 詐騙集團 桃園地檢署

延伸閱讀

警埋伏新莊棒球場拉下車壓制 竟是19歲水電工兼差當車手

徐巧芯大姑丈夫杜秉澄搞詐團「先賠」50萬 劉向婕沒被告的原因曝光

車手騎車「丟紅包袋」交款斷金流 新竹警檢瓦解車手詐團

影／砸錢租場地找臨演！竹聯幫組詐團拍片「投資說明會」 騙走1億2千萬

相關新聞

13年前襲警卡彈…他假釋出獄繼續改造槍械 法院重判13年

彰化縣周姓男子13年前曾因拒警攔查而對員警開槍襲擊，幸因槍枝卡彈未能擊發，被依殺人未遂罪等重判8年4月，假釋出獄後，他竟...

香港男攜20包大麻闖關入境 被逮後供出上游仍重判

香港籍吳姓男子從泰國搭機來台，行李箱藏20包大麻闖關，結果一入境就被海關攔檢，開箱搜出大量大麻，市值逾1435萬元，他供...

澎湖刑警大隊查獲販售毒品案 加油站前逮1犯嫌

澎湖刑警大隊今天在馬公市民福路一處加油站前，當場查獲吳姓男子販賣毒品，起出228公克的毒品及犯罪工具，晚間依違反毒品危害...

大陸九三閱兵公務船頻闖金廈海域 海巡署加強部署

中國大陸今天舉行「九三閱兵」，海巡署金馬澎分署指出，自昨日起已明顯偵獲大陸各類公務船在金門周邊海域活動次數增加，顯示中方...

10個月來85次！大陸海警頻闖金門水域 海巡即時驅離　

今天是九三軍人節，大陸舉行「中國人民抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利紀念日」閱兵活動，引起各界關注，海巡署今天發稿表示...

撞康橋學生自行車隊釀7傷 毒駕男判6年8月、藥頭判10年4月

新北市康橋國際學校學生單車環島成年禮車隊4月間行經彰化縣埤頭鄉時，遭毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞，造成7名學生輕重傷，彰化地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。