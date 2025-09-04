集集警剷詐團溯源逮17人 連帶破舞廳毒趴314人涉毒

有民眾遭詐200萬，集集警方緝獲車手，更積極溯源偵辦，近期緝獲以王男為首17名詐欺犯嫌，徹底瓦解犯罪網絡，還連帶查獲舞廳「毒趴」，全案依刑法詐欺等罪嫌移送法辦。

南投縣警察局集集分局今天發布新聞稿表示，去年12月受理1名受害者遭假檢警詐騙新台幣200萬，在高雄市逮捕羅姓車手，已被南投地方檢察署起訴；當時為斷絕詐騙根源，集集分局遴選資深員警組成專案小組積極向上查緝，並報請南投地檢署指揮偵辦。

集集分局專案小組結合草屯分局、縣警局少年隊、台中市警察局第二分局、桃園市警察局桃園分局等單位，展開多月跟監蒐證，發現詐騙集團分工細膩，犯案地點遍布全台，成員利用大眾運輸系統製造偵查斷點；不過警方仍透過縝密調查，分別在基隆市、新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣市、高雄市展開3波搜捕，成功偵破以王嫌為首詐欺集團。

集集分局表示，查獲金主1人、水房首腦1人、掮客1人、車手頭1人、車手13人及手機19支、贓款10萬餘元；另外，專案小組在桃園市一家外籍人士聚集舞廳查獲1場「毒趴」，共314人涉毒，身分包含未成年、外籍人士、黑幫成員，依詐欺、洗錢、組織犯罪、毒品等罪嫌分別移送南投、桃園地檢署偵辦。

集集分局表示，犯嫌為躲避追查，頻繁在路邊換裝，還用車當作「行動水房」藏匿贓款與犯罪工具，不過犯嫌使用的「白點幸運包」也成為破案關鍵線索；涉案犯嫌包含竹聯幫成員，顯示詐騙集團與幫派勾結，將持續與檢察機關、各縣市警力合作，嚴打詐騙犯罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885