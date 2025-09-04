香港男攜20包大麻闖關入境 被逮後供出上游仍重判

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

香港籍吳姓男子從泰國搭機來台，行李箱藏20包大麻闖關，結果一入境就被海關攔檢，開箱搜出大量大麻，市值逾1435萬元，他供出上游求法官輕判，但法官認為吳男運毒數量龐大，對社會治安影響深遠，不宜輕縱，依運送二級毒品罪判他徒刑8年。

今年3月，國際毒梟指派綽號「阿煒」和「阿King」的男子與吳男接觸，提供他10萬港幣報酬，將一批毒品從泰國運送來台。

吳男同意運毒後，今年3月24日，從香港搭乘飛機前往泰國，並於同日入住曼谷城市酒店，隔天晚間「阿King」通知吳男至酒店大廳領取夾藏有大麻20包（重9957.09公克）的行李箱。

吳拿到到行李箱後，於26日中午11點多從泰國曼谷蘇凡納布國際機場搭機，下午3點54分抵達高雄國際航空站，但入境時行李被海關察覺有異，經攔檢後在他的行李箱裡搜出這批市價逾1435萬元的大麻。

吳男落網後，供出他是受「阿煒」和「阿King」指使運毒，但法官認為吳男運毒數量龐大，對社會治安影響深遠，最後依運送二級毒品罪判他徒刑8年，可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

小港機場示意圖。記者劉學聖／攝影
泰國 大麻 行李箱

