香港男攜20包大麻闖關入境 被逮後供出上游仍重判
香港籍吳姓男子從泰國搭機來台，行李箱藏20包大麻闖關，結果一入境就被海關攔檢，開箱搜出大量大麻，市值逾1435萬元，他供出上游求法官輕判，但法官認為吳男運毒數量龐大，對社會治安影響深遠，不宜輕縱，依運送二級毒品罪判他徒刑8年。
今年3月，國際毒梟指派綽號「阿煒」和「阿King」的男子與吳男接觸，提供他10萬港幣報酬，將一批毒品從泰國運送來台。
吳男同意運毒後，今年3月24日，從香港搭乘飛機前往泰國，並於同日入住曼谷城市酒店，隔天晚間「阿King」通知吳男至酒店大廳領取夾藏有大麻20包（重9957.09公克）的行李箱。
吳拿到到行李箱後，於26日中午11點多從泰國曼谷蘇凡納布國際機場搭機，下午3點54分抵達高雄國際航空站，但入境時行李被海關察覺有異，經攔檢後在他的行李箱裡搜出這批市價逾1435萬元的大麻。
吳男落網後，供出他是受「阿煒」和「阿King」指使運毒，但法官認為吳男運毒數量龐大，對社會治安影響深遠，最後依運送二級毒品罪判他徒刑8年，可上訴。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言