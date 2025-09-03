澎湖刑警大隊查獲販售毒品案 加油站前逮1犯嫌

澎湖刑警大隊今天在馬公市民福路一處加油站前，當場查獲吳姓男子販賣毒品，起出228公克的毒品及犯罪工具，晚間依違反毒品危害防制條例移送澎湖地檢署偵辦，並全力追查溯源。

澎湖縣警察局刑大偵二隊經長期跟監蒐證，今天發現吳姓男子在馬公民福路一處加油站前販賣安非他命及愷他命，見時機成熟後，警方持搜索票執行搜索，當場查獲毒品安非他命27包重180.76公克、愷他命1包重47.57公克，另查扣K煙、吸食器、電子秤、夾鏈袋、點鈔機及手機等相關證物。

澎湖縣刑警大隊表示，此次緝毒行動，適時阻斷毒品流入社區，展現警方打擊毒品犯罪之決心，呼籲民眾如有發現可疑不法行為，可立即向警方報案，共同維護社會治安。

澎湖警方指出，白沙警分局8月30日執行路檢勤務時，也查獲2人運送安非他命等毒品案件。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885