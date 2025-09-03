大陸九三閱兵公務船頻闖金廈海域 海巡署加強部署

中國大陸今天舉行「九三閱兵」，海巡署金馬澎分署指出，自昨日起已明顯偵獲大陸各類公務船在金門周邊海域活動次數增加，顯示中方在閱兵前夕刻意升高行動，金馬澎分署強調，已加強部署，嚴密監控金門與馬祖周邊海域，全力防範任何形式的灰色襲擾。

為強化掌握與因應近日的海上情勢，金馬澎分署啟動擴大威力掃蕩勤務，提升岸海巡防能量，並提前將巡防艇預置於限制水域外圍，以便隨時應處，分署也加強運用科技設備，強化偵蒐與監控海上目標動態。分署長陳泗川今天更親赴金門督勤，親自坐鎮指揮。