大陸九三閱兵公務船頻闖金廈海域 海巡署加強部署
中國大陸今天舉行「九三閱兵」，海巡署金馬澎分署指出，自昨日起已明顯偵獲大陸各類公務船在金門周邊海域活動次數增加，顯示中方在閱兵前夕刻意升高行動，金馬澎分署強調，已加強部署，嚴密監控金門與馬祖周邊海域，全力防範任何形式的灰色襲擾。
為強化掌握與因應近日的海上情勢，金馬澎分署啟動擴大威力掃蕩勤務，提升岸海巡防能量，並提前將巡防艇預置於限制水域外圍，以便隨時應處，分署也加強運用科技設備，強化偵蒐與監控海上目標動態。分署長陳泗川今天更親赴金門督勤，親自坐鎮指揮。
金馬澎分署分析，中國閱兵活動具有高度政治與軍事象徵，近期公務船頻繁出沒，恐怕是中方刻意配合閱兵，以海上艦艇展現「呼應效果」並擴大宣傳。對此，金馬澎分署已完成相關規劃與勤務部署，強調將嚴陣以待，堅決反制中國藉閱兵時機發動混合戰與灰色地帶侵擾，確保我國海域安全。
