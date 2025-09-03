10個月來85次！大陸海警頻闖金門水域 海巡即時驅離　

今天是九三軍人節，大陸舉行「中國人民抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利紀念日」閱兵活動，引起各界關注，海巡署今天發稿表示，最新統計顯示，自去年2月至114年8月底，大陸海警船航經金門水域已達85航次，平均每月約4.4航次，每次停留約兩小時，單在8月間，大陸海警船仍維持4航次活動。

海巡署表示，同一時段，大陸海監、漁政、科研及其他公務船進入金門周邊海域的次數更高，統計共有222艘次航經金門「限制水域」，以及293艘次闖入「禁止水域」，換算下來，平均每月分別有11.7次與15.4次。光是8月，大陸公務船就有24艘次進入我方限制及禁止水域。海巡署強調，所有異常動態均已第一時間掌握，並立即派艇併航監控驅離，以防堵中共以「灰帶行動」營造錯誤認知。

海巡署也提到，值得注意的是，大陸海警局在8月25日曾公開聲稱，自8月起已「持續加強金門附近海域執法巡查」，並宣稱此舉是為「維護包括台灣地區在內的中國漁民權益，保障廈金海域正常秩序」。

海巡署則研判，中國刻意挑選時機升高動作，因8月31日至9月1日將舉行「上海合作組織高峰會」，9月3日又逢「中國抗戰勝利暨世界反法西斯戰爭勝利紀念日」閱兵，中方或有意藉國際場合製造政治與軍事宣傳效果，將金廈海域的騷擾包裝為「執法巡查」。

回顧去年2月14日金門事件後，中共國台辦隨即否認廈金海域存在「禁止、限制水域」，而大陸海警自2月25日便開始打著「巡查」名義不斷進入金門海域；今年7月30日兩岸簽署協商紀要後，大陸海警及其他公務船依然未曾停歇，種種態樣已顯示，這是一種「常態化騷擾」，而非單純巡查。