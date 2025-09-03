快訊

撞康橋學生自行車隊釀7傷 毒駕男判6年8月、藥頭判10年4月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

新北市康橋國際學校學生單車環島成年禮車隊4月間行經彰化縣埤頭鄉時，遭毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞，造成7名學生輕重傷，彰化地方法院依過失傷害、毒品等罪嫌將蕭男判刑6年8月，提供毒品的藥頭陳男則判10年4月。

蕭男（41歲）今年4月22日駕車行經埤頭鄉彰水路三段時，忽偏離車道，「斜切」道路中線到對向車道，撞上行進間的康橋國際學校單車環島車隊，造成顏姓學生等7人輕重傷送醫，其中西洋劍雙料冠軍顏姓學生傷勢較重，昏迷指數一度為3，經彰基手術後，才救回一命。

且蕭男肇事後，竟一度失聯，警方到其社頭家中逮人，還發現他刪光手機訊息，更企圖連絡友人似乎想處理掉相關物證，警方後來在其車內查到含有依托咪酯成分的「喪屍煙彈」及多個毒品吸食器具，蕭嫌尿液及血液送檢後，果然呈現高濃度毒品陽性反應。依涉過失傷害及公共危險、毒品等罪嫌移送彰化地檢署，後被羈押禁見。

檢警查出，蕭嫌於4月21日深夜就混用一級毒品海洛因與第二級毒品安非他命，隔日上午約8時又以加熱電子菸方式施用向陳嫌購得的含第二級毒品依托咪酯成分俗稱「喪屍煙彈」的電子菸彈，雖已達不能安全駕駛狀態，但他仍於上午9時駕小客車出門，才會在埤頭鄉彰水路高速逆向駛入對向車道，衝撞在慢車道行駛的學生車隊。

檢方並查出蕭嫌從2003年起就有施用毒品前案紀錄，多次入監服刑，出獄後仍持續施用毒品，檢察官認為，蕭嫌為累犯，罔顧他人生命安全，毒駕造成7名學生受傷，因此將蕭嫌與藥頭陳嫌起訴，並向法院求處蕭嫌10年重刑，求處陳嫌12年重刑。

彰化地方法院近日審結，依販毒罪等將陳姓藥頭判刑10年4月，蕭男則犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人重傷罪，且為累犯，判刑6年8月。

毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷，提供毒品的藥頭陳男（中)被判刑10月4月。資料照／警方提供
毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷，提供毒品的藥頭陳男（中)被判刑10月4月。資料照／警方提供
毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷，警方追緝到上游藥頭陳男，查到毒品吸食工具等。資料照／警方提供
毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷，警方追緝到上游藥頭陳男，查到毒品吸食工具等。資料照／警方提供
毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷。圖／曾姓目擊者提供
毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷。圖／曾姓目擊者提供

