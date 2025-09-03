快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

聽新聞
0:00 / 0:00

中國舉行上合會、大閱兵 海巡署：對岸侵我金門禁限制海域頻率增

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

海巡署今天指出，中國大陸海警船、各式公務船，8月有24艘次進入我金門限制、禁止水域，海巡署全程派艇併航驅離；海巡署表示，中國大陸近期打擦邊球進入我金門禁限制海域的頻率有所增加，研判是近期舉辦上合會及大閱兵時期，想要營造「執法巡查」假象，侵犯台灣主權。

根據海巡署統計，自去年2月至今年8月底止，中國海警船航經金門水域，已達85航次，平均每月4.4航次、每次歷時2小時，8月仍維持4航次；另中國海監、漁政、海巡、科研船及其他公務船，同時段計有222艘次航經金門限制水域；293艘次航經金門禁止水域，平均每月11.7航次航經限制水域、15.4艘次航經禁止水域，8月有24艘次進入我限制、禁止水域。

中國海警局在8月25日發布新聞表示：「8月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。」

海巡署說，中國大陸自8月31日至9月1日舉行「上海合作組織高峰會 」，今天舉行「中國人民抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利紀念日」閱兵活動，邀請各國領導人或政要出席活動，由於這是中國大陸政治與軍事宣傳最佳時機，不排除刻意利用敏感時機，在金廈海域營造「執法巡查」假象，侵犯我國家主權。

海巡署強調，去年2月14日金門事件，中共國台辦發言人在2月18日表示「廈金海域不存在禁止、限制水域」後，中國海警自2月25日起，假借「執法巡查」名義，在金門水域進行騷擾；7月30日雙方簽署協商紀要後，中國海警及其他公務船仍未停止侵擾。

海巡署從其航行態樣分析，已成為「常態化騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域和平與穩定，海巡署將秉持堅定執法立場，嚴密監控中國海警船及其他公務船動態，部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，破除中國海警的不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。

海巡署艦艇併航驅離中國大陸海警船、公務船。記者廖炳棋／翻攝
海巡署艦艇併航驅離中國大陸海警船、公務船。記者廖炳棋／翻攝
海巡署艦艇併航驅離中國大陸海警船、公務船。記者廖炳棋／翻攝
海巡署艦艇併航驅離中國大陸海警船、公務船。記者廖炳棋／翻攝
海巡署艦艇併航驅離中國大陸海警船、公務船。記者廖炳棋／翻攝
海巡署艦艇併航驅離中國大陸海警船、公務船。記者廖炳棋／翻攝
海巡署艦艇併航驅離中國大陸海警船、公務船。記者廖炳棋／翻攝
海巡署艦艇併航驅離中國大陸海警船、公務船。記者廖炳棋／翻攝

金門 海巡署

延伸閱讀

九三軍人節 金門秋祭隆重緬懷革命先烈與陣亡將士

金門缺工...陳福海率隊赴立院 盼中央協助地方解決缺工困境

金門榮服處攜手退役軍官協會 九三前夕共登太武山緬懷先賢

影／國籍工作船地貌探測絞網…遭陸漁船圍困索賠 海巡護航拖回金門

相關新聞

撞康橋學生自行車隊釀7傷 毒駕男判6年8月、藥頭判10年4月

新北市康橋國際學校學生單車環島成年禮車隊4月間行經彰化縣埤頭鄉時，遭毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞，造成7名學生輕重傷，彰化地...

10個月來85次！大陸海警頻闖金門水域 海巡即時驅離　

今天是九三軍人節，大陸舉行「中國人民抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利紀念日」閱兵活動，引起各界關注，海巡署今天發稿表示...

中國舉行上合會、大閱兵 海巡署：對岸侵我金門禁限制海域頻率增

海巡署今天指出，中國大陸海警船、各式公務船，8月有24艘次進入我金門限制、禁止水域，海巡署全程派艇併航驅離；海巡署表示，...

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

台北市北投區一對夫婦及婆婆前天被發現陳屍家中，警方初查無外力介入痕跡，家屬到案坦言3人家中經濟狀況不太好，對死因無意見，...

北投民宅飄異味…破門驚見母子與媳婦亡 家屬：經濟狀況不太好

台北市北投區致遠一路一處民宅前天飄出異味，鄰居報警處理，員警與里長、鎖匠破門後發現86歲吳姓婆婆、69歲李姓兒子及64歲...

新北幼兒園餵藥案家長再議發回 新北檢仍不起訴

當年引起社會廣大關注的新北市幼兒園餵藥案，後來新北地檢署將彭姓園長及8名幼保員共9人不起訴，其中8名家長不服再議，全案經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。