中國舉行上合會、大閱兵 海巡署：對岸侵我金門禁限制海域頻率增

海巡署今天指出，中國大陸海警船、各式公務船，8月有24艘次進入我金門限制、禁止水域，海巡署全程派艇併航驅離；海巡署表示，中國大陸近期打擦邊球進入我金門禁限制海域的頻率有所增加，研判是近期舉辦上合會及大閱兵時期，想要營造「執法巡查」假象，侵犯台灣主權。

根據海巡署統計，自去年2月至今年8月底止，中國海警船航經金門水域，已達85航次，平均每月4.4航次、每次歷時2小時，8月仍維持4航次；另中國海監、漁政、海巡、科研船及其他公務船，同時段計有222艘次航經金門限制水域；293艘次航經金門禁止水域，平均每月11.7航次航經限制水域、15.4艘次航經禁止水域，8月有24艘次進入我限制、禁止水域。

中國海警局在8月25日發布新聞表示：「8月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。」

海巡署說，中國大陸自8月31日至9月1日舉行「上海合作組織高峰會 」，今天舉行「中國人民抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利紀念日」閱兵活動，邀請各國領導人或政要出席活動，由於這是中國大陸政治與軍事宣傳最佳時機，不排除刻意利用敏感時機，在金廈海域營造「執法巡查」假象，侵犯我國家主權。

海巡署強調，去年2月14日金門事件，中共國台辦發言人在2月18日表示「廈金海域不存在禁止、限制水域」後，中國海警自2月25日起，假借「執法巡查」名義，在金門水域進行騷擾；7月30日雙方簽署協商紀要後，中國海警及其他公務船仍未停止侵擾。