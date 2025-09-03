聽新聞
北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀
台北市北投區一對夫婦及婆婆前天被發現陳屍家中，警方初查無外力介入痕跡，家屬到案坦言3人家中經濟狀況不太好，對死因無意見，檢警昨相驗後發還遺體。
據悉，北投區致遠一路某民宅前天中午飄出異味，鄰居報警處理，員警、里長及鎖匠破門後發現，86歲吳姓婆婆、69歲李姓兒子及64歲吳姓媳婦倒臥屋中同一房間內，已明顯死亡。
員警封鎖現場調查，發現門窗緊閉、無遭人破壞等外力介入痕跡，3人無明顯外傷，初步研判是輕生死亡，留有遺書；李男的兒子到案配合調查時，稱他平時未與3人同住，但偶爾會前來探視父母和奶奶，3人生前無異狀，但因年紀大，皆未有工作收入，家中經濟狀況不太好。檢警昨相驗後，家屬對死因無意見，遺體發還。
事件曝光，外界懷疑3人是否遭詐、積欠債務等，才萌生輕生念頭，對此警方表示，清查3人未有受騙報案紀錄，案發後現場也無相關跡象，至於是否欠債等則無法證實。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
