毒駕撞康橋學生 駕駛判6年8月、藥頭判10年4月

中央社／ 彰化3日電

彰化縣蕭姓男子毒駕衝撞康橋國際學校環島自行車隊，導致7名學生受傷，其中1人重傷一度昏迷。彰化地院判蕭男有期徒刑6年8月；販毒給蕭男的陳姓藥頭應執行10年4月刑期，可上訴。

康橋國際學校秀岡校區4月14日展開單車環台活動，4月22日上午10時許行經彰化埤頭鄉彰水路三段，遭41歲蕭男駕駛自小客車逆向衝撞，造成7名學生受傷送醫；其中1名少年重傷，昏迷指數曾一度低至指數3。

蕭男當時也受傷就醫治療，警方交付名片並告知其出院後應主動前往警局製作筆錄，但他未主動前往，也拒接警方電話，之後經警依法拘提到案。

彰化地方檢察署指揮彰化縣警察局北斗分局偵辦此案，發現蕭男從4月21日晚間10時許，混合施用一級毒品海洛因與第二級毒品甲基安非他命。

4月22日上午8時許，蕭男又以加熱電子煙方式，施用向59歲陳姓男子購得含第二級毒品依托咪酯成分電子煙彈（俗稱喪屍煙彈），已達不能安全駕駛狀態；上午9時許，蕭男開車上路，因體內毒品作用已讓他無法安全駕駛，行經埤頭鄉彰水路三段時，高速逆向駛入對向車道，衝撞在慢車道車隊。

檢方查出，蕭男自民國92年起即有施用毒品紀錄，多次入監服刑，出獄後仍持續施用毒品，犯下此案，依犯服用毒品駕駛動力交通工具致人重傷、過失傷害等罪嫌提起公訴。

此外，檢警溯源查獲涉嫌販毒給蕭男的陳男，依涉犯毒品危害防制條例販賣第二級毒品依托咪酯、幫助施用第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命等罪嫌起訴。

彰化地方法院昨天宣判，蕭男犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人重傷罪，累犯，處有期徒刑6年8月。陳男犯幫助施用第一級毒品罪，累犯，處7月刑期；又犯販賣第二級毒品罪，累犯，處10年2月刑期，應執行有期徒刑10年4月，沒收犯罪所得新台幣2500元。全案可上訴。

毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷，警方追到上游藥頭陳男（中)，彰化地檢署火速將二人起訴，並求處重刑。彰化地院判蕭男有期徒刑6年8月；販毒給蕭男的陳姓藥頭應執行10年4月刑期，可上訴。圖／警方提供
毒駕蕭姓男子逆向駕車衝撞康橋國際學校單車環島成年禮車隊，造成7名學生輕重傷，警方追到上游藥頭陳男（中)，彰化地檢署火速將二人起訴，並求處重刑。彰化地院判蕭男有期徒刑6年8月；販毒給蕭男的陳姓藥頭應執行10年4月刑期，可上訴。圖／警方提供

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

