新北幼兒園餵藥案家長再議發回 新北檢仍不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

當年引起社會廣大關注的新北市幼兒園餵藥案，後來新北地檢署將彭姓園長及8名幼保員共9人不起訴，其中8名家長不服再議，全案經高檢署發回，新北檢仍認定缺乏事證顯示幼兒園等人有不當體罰、餵食苯二氮平類及巴比妥類藥物等情事，再度處分不起訴。可再議。

再議的8名家長，仍指控徐姓、何姓、鍾姓、劉姓、趙姓、林姓等6名幼保員，於2023年2至6月間，涉嫌對小孩不當管教各種體罰和凌虐。經檢警調閱、還原幼兒園內監視畫面，扣除秒數短少、模糊不清或拍攝無人空處的影片外，僅於2022年4月18日的檔案內，發現教師曾徒手拍擊幼兒頭部，其餘幼童和家屬都證稱老師不會打人。

此外，家長仍質疑指控彭姓園長等人只是8名幼保員將含有毒品和管制藥物的苯二氮平類及巴比妥類藥物，放入彩虹色藥劑或杯子內餵食予學童服用，但不僅園方9人均否認，連幼兒都說沒有此事，加上涉案幼兒毛髮經多家醫院檢驗，均無毒物反應，難認幼兒園有人下藥，因此再次做出不起訴處分。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

當年引起社會廣大關注的新北市幼兒園餵藥案，後來新北地檢署將彭姓園長及8名幼保員共9人不起訴，其中8名家長不服再議，全案經高檢署發回，新北檢仍認定缺乏事證顯示幼兒園等人有不當體罰、餵食苯二氮平類及巴比妥類藥物等情事，再度處分不起訴。圖／聯合報系資料照片
當年引起社會廣大關注的新北市幼兒園餵藥案,後來新北地檢署將彭姓園長及8名幼保員共9人不起訴,其中8名家長不服再議,全案經高檢署發回,新北檢仍認定缺乏事證顯示幼兒園等人有不當體罰、餵食苯二氮平類及巴比妥類藥物等情事,再度處分不起訴。圖／聯合報系資料照片

幼兒園 巴比妥

