影／警衝新店破門緝毒逮獲1通緝犯 住處宛如個人毒品加工場

新北警方日前全副武裝破門攻堅緝毒逮捕吳姓犯嫌，大麻煙彈160顆、毒品咖啡包150包、大麻成品、大麻膏、夾鏈袋、空煙彈、磅秤等，宛如個人毒品加工場。警詢後依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止警方今年1月間在轄內查獲施姓男子（48歲）不僅是槍砲及毒品通緝犯，並在身上起獲依托咪酯煙彈，向上溯源追查發現新店區安祥路一帶民宅，疑似藏有販毒據點，與新店警方共組專案小組報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

警方經過多日跟監、蒐證，日前由新北市保大霹靂小組幹員破門進行攻堅，將還在呼呼大睡，還來不及反應吳姓男子（27歲）當場壓制在地，在屋內查獲大麻煙彈160顆，重逾2公斤、毒品咖啡包150包、大麻成品9包、大麻膏1罐、夾鏈袋2包、空菸彈58顆、磅秤1個等證物，員警驚嘆現場宛如1個小型毒品加工場，所查扣毒品價值初估破1百萬元，警詢後依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

