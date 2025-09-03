彭振聲曝認罪過程…醫痛批惡法製造冤獄 轟濫權者應受審判

台北市前市長柯文哲涉京華城案，前副市長彭振聲被傳喚作證，曝認罪過程指「檢察官說是圖利我就認罪」。醫師、時事評論家沈政男說，彭的一句話已自證無罪，痛批圖利這惡法製造冤獄，濫權司法人員及牽連在內的媒體都應受到應有的審判。

沈政男指出，圖利罪的定義是明知違法而為之，這其實是一罪兩罰的概念。正常來說，違法就法辦，就看違哪一條法，但圖利罪不是這樣，而是明知違背某條行政規定，就可以判你5年以上有期徒刑，比如隨便銷掉一張600元的交通罰單。

他進一步表示，彭作證「檢察官說是圖利我就認罪」，這句自相矛盾的話，也證明了彭根本無罪，意思是他本來不認為他有圖利，只因檢察官告訴了他；而彭不知道京華城案有圖利，就不是圖利，頂多叫違反行政流程，但北檢搞不清楚狀況。

而圖利罪這樣的惡法，現在更因為京華城案，被炒作到所有公務人員必須死守行政規定，就連警察開不開單都要考慮會不會被判5年以上有期徒刑，不能有變通空間。而台灣司法不僅沒有能力修改，竟還用來製造冤獄，弄得彭振聲家破人亡。

沈也提到，柯文哲很氣那些胡亂偵訊辦案的檢察官，還有牽連在內的媒體，問題是人在屋簷下，暫時也沒轍。不過，柯文哲有可能在9月4日交保，因為已經准許開延押庭。且大罷免都大失敗了，大家都認為沒必要羈押了，法官還敢押嗎？