妻墜樓彭振聲吐心聲 「被搞到家破人亡」

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北報導

台北市前副市長彭振聲昨為京華城容積率弊案出庭作證，表示自被羈押體重已掉十公斤，身心痛苦，能活下來作證很不容易；他因為京華城四次都委會搞到「家破人亡」，檢察官補充理由書讓妻子「身心受不了」，不入家門從十三樓墜下，「那是粉身碎骨，要有多大的決心？」

民眾黨前主席柯文哲委任律師鄭深元質疑檢方去年九月三日赴看守所就訊彭振聲，下午三點半至四點半未作筆錄，彭為何未抗議？彭回應被羈押第一天因為感冒、身體不好即被拖去病舍，檢察官就訊時他身體非常不舒服，未製作筆錄的時間，他是去上廁所，另開庭前因鈉離子低至一二五而嘔吐，檢察官也留時間讓他和律師溝通。

彭振聲說，他從被羈押至今體重已掉十公斤，偵訊時也曾吐得整桌都是，也因當時重病，加上看守所四點半吃晚餐，他吃完晚餐才繼續做筆錄。

鄭深元問檢察官訊問曾說「不要做余文、李述德」、「黃景茂把責任推給你」、「柯文哲跑得掉可能是你的原因」、「柯文哲把你賣了」，另說「我東西收一收要離開了」，彭是否會怕沒有機會交保？彭回他現已沒有記憶，因當時身心很痛苦，且包括家人等壓力太多了，「我能活下來當證人已經不容易了」，心中當然有想交保。

鄭深元問彭振聲是否會擔心「財產來源不明」的部分會波及到妻子？彭振聲沉默三秒回答「收押當天就波及了」，而他在延押時稱檢察官「押人取供」，是因身心俱疲，已經羈押兩個月，當然希望不要再押。

法院原定七月一日讓彭振聲作證，彭當天接到妻子墜樓噩耗，對蒞庭檢察官說「良心在哪裡」；彭表示當時是他的情緒性發言，並沒有指責任何人，而他近期至身心科看診，醫生認為他有重大身心症候群，因此他也吃很多藥。

彭振聲娓娓訴說妻子墜樓後心聲，他服務公職數十年，歷經十位市長，白派、藍綠都有，卻為了一個京華城、四次都委會搞到家破人亡，人生還有什麼重大意義？

他說，檢察官補充理由書指時任都發局總工程司邵琇珮作證內容與偵訊筆錄不一樣，檢方稱會重新考量是否減刑，「太太看到表情就不對了」，但他疏忽注意妻子表情和感受，「她身心都受不了」。

彭說，七月一日出庭那天，妻子可能認為他去作證又會被收押，從台北搭第一班高鐵到高雄，兒子還在家裡客廳，妻子卻未進門，反而從十三樓跳下去，「那是粉身碎骨啊，那得下多大的決心？」並連三問「你能想像嗎？」、「你敢嗎？」、「你忍心嗎？」

