京華城案 彭振聲：檢說圖利我就認罪

台北地院昨天審理京華城案，台北市前副市長彭振聲（左）出庭作證。記者潘俊宏／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，昨以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證。彭證稱，京華城案公告公展確由柯決行，理由是案子有關南松山再生市政，由柯決行「我認為妥當」。決行前柯並未下指示。

柯文哲律師鄭深元問彭振聲檢方偵訊時為何認罪？彭說，他當時認為京華城相關簽呈是合法的，因檢察官說「陳情轉研議」是圖利，他不是法律專長，「檢察官說是圖利，我就認罪」。

合議庭本安排彭振聲昨天、明天兩天作證，程序提前結束，柯律師陸正義認為，彭已詰問完畢，柯無勾串可能，替柯聲請具保停押；審判長江俊彥諭知明天進行柯、台北市議員應曉薇是否續押調查程序。

彭振聲證稱，他審過一一三件公告公展案，一般小案他決行，京華城案由柯決行。市府二○一九年有松山區通盤檢討案，二○二○年有南松山再生計畫案，京華城案關係區域發展，如果柯有想法「我認為也是妥當的」，決行前柯未下達指示。

彭振聲稱，有關專案ＰＭ制是柯從醫界帶來的，ＰＭ不是一定要指定完成、而是可以找一個人注意進度，他過去不認識威京集團主席沈慶京，市府前顧問蔡壁如也沒有交代京華城案，他曾替柯赴沈的餐會，只待一下就走，和沈不熟。

彭說，沒有印象市府曾於晨會討論過京華城案，都發局、都委會是平行機關，都委會都是討論後作決議，他不會直接下達命令「一次都沒有」。

檢察官廖彥鈞提出柯文哲在京華城藍圖黃色便利貼上提及「彭副：希望行政流程加速，早日完工」等，彭振聲說沒有印象，指可能是在講建照或京華城未來要蓋成這樣。

律師鄭深元問為何在偵查中供稱「柯文哲批示說帖是知道圖利？」彭說，因為柯有看到簽呈，他看到柯批示「公務員以不坐牢為原則」；鄭問為何認罪？彭說當時認為京華城的簽呈是合法的，但檢察官說「陳情轉研議」即圖利，檢察官是法律專業，所以「檢察官說是圖利，我就認罪」。

柯文哲表示，他為彭振聲家破人亡感到難過「目標應該是我」，他與彭共事過，大家都認真做事、沒有對不起國家，他是被「四個認罪被告、一個證人」搞的。

柯說，彭振聲被偵訊卅幾次搞不清楚犯了什麼罪；都發局前總工程司邵琇珮認罪，但邵女說審議都合法；鼎越開發前董事長朱亞虎認行賄罪，但錢不是朱出的；威京集團法務經理陳俊源也是問到第五次才認罪。

柯說，前副市長林欽榮證詞讓檢察官林俊言有膽辦案，林欽榮作證說訴訟中案子不可以做都市變更，自己卻處理訴訟中陳情案，林欽榮是最關鍵證人，林背後是什麼他不清楚。

柯還表示，司法人員勾結媒體、陷害無辜，答案「要等裴偉收押了，才會知道案子是怎麼搞出來的」，勾結媒體的司法人員要被關，關出來要被人吐口水。