京華城案彭振聲歷詰問完畢 律師將申請柯文哲具保停押

台北地院今天審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率圖利、收賄案，並以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲出庭，彭振聲表示，因為檢察官認為把京華城案交都委會研議是圖利，所以我就認罪。經過近9小時的詰問程序，檢辯雙方於傍晚6時許詰問彭振聲完畢。

審判長江俊彥諭知原定9月4日要續行詰問彭振聲，不過彭振聲今天已經在檢辯雙方詰問完畢，柯文哲委任律師陸正義表示，由於彭振聲今已詰問完畢，柯文哲已無勾串證人的可能性，因此聲請具保停押。因此台北地院9月4日將進行柯文哲、台北市議員應曉薇延長羈押、聲請具保停押的訊問庭。

彭振聲在今年7月1日出席合議庭安排勘驗彭振聲偵查光碟兼傳喚作證，但是開庭當天，彭的妻子於高雄市輕生身亡，彭一度因喪妻之痛未平復，法官認為不適合作證程序再延宕，今是第3度傳喚彭作證言。