「4認罪被告、1證人入我於罪」 柯文哲再嗆週刊：收押裴偉才知在搞什麼

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案，今以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證，彭證詞閃爍，但辯護人李岳洋證實彭認罪策略不變。柯說「這是4個認罪被告和1個關鍵證人入我於罪」的案子，等收押鏡週刊社長裴偉，就知道背後是什麼。

柯文哲表示，他先要為彭振聲的家破人亡之事感到難過「他們的目標應該是我」，他與彭共事過，大家都是在認真做事、沒有對不起國家「但案子講太多，好像變得我很清楚」，實際上，他是被「4個認罪被告、1個證人」搞的。

柯說，從彭振聲今天作證可知，彭被偵訊了30幾次，但自己也搞不清犯了什麼罪，而都發局前總工程司邵琇珮認罪，但她說審議京華城案一切合法，結果逼死彭振聲的太太；此外，鼎越開發前董事長朱亞虎認罪了行賄罪「但錢不是朱出的」，而威京集團法務經理陳俊源，也是問了4次第5次才認罪。

柯文哲表示，這4個認罪的被告都是檢察官林俊言（現新北地檢署主任檢察官）、前檢察官郭建鈺（已轉台北地院刑庭法官）問的。

柯還說，前副市長林欽榮的證詞讓林俊言有膽子辦案，林欽榮在本案作證說，訴訟中的案子不可以做都市變更，不過，林欽榮在說謊「他自己也在訴訟中接受處理陳情案」，未來會請律師查出每個市政府的相關案件比對。

柯文哲說，林欽榮擔過新竹市、台南市、台北市、高雄市的副市長，是最關鍵的證人，但林欽榮的背後是什麼，他並不清楚。

柯文哲表示，司法人員勾結媒體、陷害無辜辦案，這題答案「要等裴偉收押了，才會知道這個案子是怎麼搞出來的」；柯說，上次那個「胖胖」的檢察官（指檢察官姜長志）說無論誰執政犯法者都要坐牢，他要正告勾結媒體的司法人員也要被關，關出來後走在馬路上「還要吐口水！」

柯文哲未了又點名公訴女檢察官陳思荔，表示陳思荔上次瞪他，不過，沒有關係「因為是我先瞪她的啦！」

台北市前副市長彭振聲。圖／聯合報系資料照片
台北市前副市長彭振聲。圖／聯合報系資料照片
台北市前副市長彭振聲。圖／聯合報系資料照片
台北市前副市長彭振聲。圖／聯合報系資料照片
台北地方法院今天審理京華城圖利、收賄案，傳喚民眾黨前主席柯文哲（右）等人出庭，柯文哲下車時展現露齒笑容，心情顯得相當輕鬆。記者葉信菉／攝影
台北地方法院今天審理京華城圖利、收賄案，傳喚民眾黨前主席柯文哲（右）等人出庭，柯文哲下車時展現露齒笑容，心情顯得相當輕鬆。記者葉信菉／攝影

司法 裴偉 柯文哲 檢察官 林欽榮 彭振聲 京華城案

