彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率圖利、收賄案，今以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證。經過近9小時的詰問程序，檢辯雙方於傍晚6時許詰問彭振聲完畢，柯文哲律師指出，彭振聲詰問後已無勾串可能，因此聲請具保停押，審判長諭知9月4日開訊問庭。

柯文哲委任律師陸正義指出，彭振聲今已詰問完畢，柯文哲已無勾串證人的可能性，因此聲請具保停押。審判長江俊彥諭知原定9月4日要續行詰問彭振聲，不過彭振聲今日已經檢辯雙方詰問完畢，因此9月4日將進行柯文哲、台北市議員應曉薇延長羈押、聲請具保停押的訊問庭，屆時將會提柯文哲、應曉薇出庭。

今年7月1日，合議庭安排勘驗彭振聲偵查光碟兼傳喚作證，當天開庭前，彭的妻子於高雄市輕生身亡，打亂審理程序；同月24日，彭再度現身法庭，不過，仍疑因喪妻之痛未平復，法官認為不適合作證程序再延宕，彭今是第3度證言。

合議庭今提解在押的柯文哲、台北市議員應曉薇，並傳喚台北市都市發展局前局長黃景茂、威京集團主席沈慶京、應曉薇的顧問吳順民、柯辦前主任李文宗出庭。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980