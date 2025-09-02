聽新聞
0:00 / 0:00
彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率圖利、收賄案，今以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證。經過近9小時的詰問程序，檢辯雙方於傍晚6時許詰問彭振聲完畢，柯文哲律師指出，彭振聲詰問後已無勾串可能，因此聲請具保停押，審判長諭知9月4日開訊問庭。
柯文哲委任律師陸正義指出，彭振聲今已詰問完畢，柯文哲已無勾串證人的可能性，因此聲請具保停押。審判長江俊彥諭知原定9月4日要續行詰問彭振聲，不過彭振聲今日已經檢辯雙方詰問完畢，因此9月4日將進行柯文哲、台北市議員應曉薇延長羈押、聲請具保停押的訊問庭，屆時將會提柯文哲、應曉薇出庭。
今年7月1日，合議庭安排勘驗彭振聲偵查光碟兼傳喚作證，當天開庭前，彭的妻子於高雄市輕生身亡，打亂審理程序；同月24日，彭再度現身法庭，不過，仍疑因喪妻之痛未平復，法官認為不適合作證程序再延宕，彭今是第3度證言。
合議庭今提解在押的柯文哲、台北市議員應曉薇，並傳喚台北市都市發展局前局長黃景茂、威京集團主席沈慶京、應曉薇的顧問吳順民、柯辦前主任李文宗出庭。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言