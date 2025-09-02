快訊

那是粉身碎骨啊！彭振聲訴妻子墜樓的煎熬 罵檢「良心在哪」原因曝光

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率圖利、收賄案，今以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證。彭振聲指出，他得知妻子噩耗當天會罵檢察官「良心在哪」，是他的情緒性發言，並沒有指責任何人，他也訴說妻子墜樓後的身心煎熬。

鄭深元問彭振聲是否會擔心「財產來源不明」的部分會波及到妻子？彭振聲沉默3秒鐘後回答「收押當天就波及了」。鄭深元也問為何彭振聲在延押時會說檢察官是「押人取供」，彭振聲回答他當時身心俱疲，押了2個月當然希望不要再押，且都市計劃案沒有辦法串供。

鄭深元問法院原定7月1日彭振聲作證，當天接到妻子墜樓噩耗後，為何會對蒞庭檢察官說「良心在哪裡」，是否對認罪有苦衷？彭振聲表示是他的情緒性發言，並沒有指責任何人。

彭振聲娓娓道來指出，他最近去看身心科，認為他有重大身心症候群，叫他要小心，所以他藥吃很多。他說，他太太跟他50年了，卻從13樓跳下來，「你能想像嗎？你敢嗎？你忍心嗎？」太太特別從台北搭第一班高鐵到高雄，兒子還在客廳裡面，太太卻沒有進家門，「那是粉身碎骨啊，為什麼下那麼大的決心？」

他指出，他服務公職數十年，歷經10個市長，「什麼白派、藍綠都有」，為什麼為了一個京華城案、4次都委會搞到家破人亡，人生還有什麼重大意義？

鄭深元再問，彭振聲在妻子告別式曾說因為收到檢察官補充理由書，夫人才因此想不開？彭振聲說，邵琇珮作證內容與偵訊筆錄不一樣，檢察官補充理由書說會重新裁量是否減刑，太太看到表情就不對了，「我也疏忽她的表情、感受，她身心受不了」，太太也不希望自己先生....，彭振聲話還沒說完，就說「這個就不談了」。

台北市前副市長彭振聲。圖／聯合報系資料照片
台北市前副市長彭振聲。圖／聯合報系資料照片

妻子 彭振聲 檢察官

