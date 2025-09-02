快訊

彭振聲體重狂掉10公斤...坦言認罪心中想要交保 「能活下來已不容易」

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率圖利、收賄案，今以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證。彭振聲指出，他從看守所羈押至今體重掉了10公斤，他能當證人活下來已經不容易，並說他認罪心中是有想要交保。

柯文哲律師鄭深元提示去年9月3日檢察官赴看守所就訊彭振聲的錄音譯文，問及過程中下午3點半至4點半檢察官都沒有製作筆錄，為何彭振聲都沒有抗議？彭振聲指出，第一是他要上廁所，且他開庭前因鈉離子低到只有125，所以嘔吐，他進去看守所第一天還被拖去病舍，他也有感冒，因此9月3日當天他的身體非常不舒服，也有留時間給他和律師溝通。

鄭深元問當時檢察官對彭振聲說「不要做余文、李述德」、「黃景茂把責任推給你」、「柯文哲跑得掉可能是你的原因」、「柯文哲把你賣了」，檢察官還說「我東西收一收要離開了」，當時彭是否會怕自己沒有機會交保？為何當天下午至5點半才製作筆錄？

彭振聲回覆，他現在已經沒有記憶，那時他身心很痛苦，他從去看守所至今體重已經掉了10公斤，他偵訊當下也吐得整桌都是，因為他當時重病，看守所也是4點半吃晚餐，他去吃完晚餐才做筆錄，並回答鄭深元「你勘驗看到什麼就什麼，我沒有要補充的」。

鄭深元再問偵訊時是否有受到其他壓力？檢察官既然認為有圖利就認罪，是否心中想要交保？彭振聲說，當然有家人等其他壓力，壓力太多了，「我能當證人活下來已經不容易了」，他心中當然是有這麼想（交保）。鄭深元追問「但最後你還是被押滿4個月」，彭說這不能問他。

台北市前副市長彭振聲。圖／聯合報系資料照片
台北市前副市長彭振聲。圖／聯合報系資料照片

