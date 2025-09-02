彭振聲解釋柯文哲便利貼...曝光認罪過程「檢察官說是圖利我就認罪」

快訊

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率圖利、收賄案，今以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證，並提解柯文哲出庭。彭振聲說，檢察官訊問時說將京華城陳情案轉為研議是圖利，檢察官是法律專業，「既然檢察官說是圖利，那我就認罪」。

彭振聲指出，柯文哲沒有指示他京華城案要如何研議，或表示要組成專案小組，當京華城樓地板面積研議案不通過、結束之後，柯文哲也沒有說不能結束。他說，都委會是獨立機構，市長則是行政權，「市長怎麼有辦法介入」。

關於檢方拿出柯文哲在京華城藍圖貼有「黃色便利貼」，內容提及「彭副：希望行政流程加速，早日完工」，彭振聲說他沒有印象，可能有看過，但他也不知道是什麼意思，有可能是在講京華城的建照，或是京華城未來要蓋成這樣。

柯文哲律師鄭深元問，為何彭振聲在檢察官偵查中說「柯文哲批示說帖是知道圖利」？彭振聲說，因為市長有看到簽呈，他看到柯文哲批示說「公務員以不坐牢為原則」。他也說，都委會不接受人民陳情案，只有審議閻議案，都發局轉京華城研議案來，他們就否決，因為都委會不審議樓地板面積。

鄭深元提出彭振聲與時任都委會執行秘書劉秀玲的簡訊，詢問為何劉秀玲稱京華城案準用都更條例適法性沒有問題，彭振聲卻在檢方偵訊時認罪？

彭振聲指出，他當時認為京華城相關簽呈是合法的，因為檢察官說「陳情轉研議」是圖利，而他不是法律專長，劉秀玲也不是法律專家，檢察官是法律專業，「檢察官說是圖利，我就認罪」。

鄭深元再問當時彭振聲認為都發局將案子簽送都委會，適法性沒有也沒有問題，為何之後在檢方訊問時承認圖利？彭振聲回答，檢察官當時有提示時任都發局長黃景茂的LINE，並說這就是圖利，「我說既然檢察官說是圖利，那我就認罪」。

鄭深元問去年9月3日彭振聲認罪後，檢察官隔天還有再去看守所找彭，當時彭說「送研議也不一定是圖利」，檢察官提醒「那昨天說了什麼就不算數」是什麼意思，是否雙方有達成什麼協議？

彭振聲回答，檢察官認為他9月3日認罪，但9月4日說法卻不一樣，而如果他自白就會有減刑「優惠」，除此之外沒有其他的了。鄭深元追問為何此部分沒有記名筆錄，彭則說他記不清楚。

台北市前副市長彭振聲。圖／聯合報系資料照片
彭振聲 檢察官 柯文哲

