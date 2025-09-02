「雨刷」蔡政宜年洗錢逾200億 「打帶跑」戰術躲偵查

曾涉及職棒簽賭打假球事件的首腦「雨刷」蔡政宜，3年前成功洗白當選嘉義縣議員，檢警近期追查地下洗錢機房，赫見蔡政宜涉入其中，前天趁蔡要從桃園機場出境時拘提到案，昨下午移往橋頭地檢署，檢方複訊後，依違反洗錢防制法等罪，深夜向法院聲押，今下午2點半開庭審理。

橋頭地檢署、高雄市刑大近日查緝地下匯兌機房，比對機房進出帳金流後，發現蔡政宜疑似在背後出資謀畫，經分析金流後，鎖定蔡涉及地下匯兌等案。

檢警追查，蔡政宜負責幫台灣、東南亞多加簽賭網站洗錢，賭資進入集團指定帳戶後，再由旗下機房透過轉帳匯入指定人頭帳戶，再轉換成虛擬貨幣下車，粗估近兩年經手金流高達200億新台幣，以1％水錢換算，輕鬆入帳2億元。

經查，與蔡政宜有關的匯兌機房遍布南部縣市，以高雄為重點部署，機房採打帶跑戰術，設點不久就會轉移陣地，且據點還以高單價的住宅為主，以免遭到辦案單位鎖定。

外傳蔡政宜近年靠水錢獲利豐厚，大手筆購入高雄亞灣區一間近億元豪宅，頻繁出入該點，此次也被列為搜索地點，不過檢警清查後，該房並非登記於蔡政宜名下，但是否採借名登記，仍待辦案人員釐清金流。

橋頭地檢署指出，今年5月間對相關洗錢機房執行搜索，並拘提蕭姓、李姓等數名被告到庭，蕭、李遭羈押獲准，8月31日在桃園機場將蔡政宜拘提到案。