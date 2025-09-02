京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，今以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證。彭稱，他任都委會主席審查過113件公告公展案，京華城案是由柯決行，理由是案子有關南松山再生市政，由柯決行「我認為妥當」。

彭振聲上午接受檢察官廖彥鈞詰問。彭說，他審過113件公告公展案，一般小案在他手中決行即可，京華城案是由柯決行，廖問「柯曾決行過多少件？」彭回「記不起來啦」。

彭振聲證稱，在廉政署接受偵訊時，曾供稱京華城案柯一直用「交辦」、「便當會」方式處理，是因當時收押中、講的不夠精準，他收押之前就問了都委會執秘劉秀玲才回答，劉告訴他「大部分的都是我決行掉了」。

彭振聲解釋說，市府2019年有松山區通盤檢討，2020年有南松山再生計畫，南松山再生計畫是個好計畫，加上副秘書長李得全對都市計畫比較內行，李沒意見，所以由柯決行，這是當時的論點，京華城案有關區域性發展，如果柯有想法「我認為也是妥當的」。

廖彥鈞問會由柯文哲決行，所以「京華城案重要嗎？」彭說，因李得全已確認、沒再加註意見，他又認為屬市長的重大政策、都發局只推動執行，加上南松山市場破破爛爛、其他市場已改建，又有議員建議，才由柯決行，不過，決行前柯並未下指示。

廖彥鈞提示刑事補充理由書京華城「藍圖」彩色列印資料，柯以黃色便利貼手寫下「TO：彭副 京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」詢問彭振聲所見聞，彭表示，他看過這份文件，心想「可能以後會蓋成這樣」，也一度以為是要趕快發建照等。

彭振聲還證稱，有關專案PM制是柯文哲從醫界帶來的，PM不是一定要指定完成、而是可以找一個人注意進度；彭說，他過去不認識威京集團主席沈慶京，市府前顧問蔡壁如沒有交代過京華城案，他也曾代替柯赴沈的餐會「就只待一下子」，和沈不熟。

彭說，沒有印象市府於晨會討論過京華城案，強調都發局、都委會是平行機關，都委會都是討論後作決議，他任都委會主席不會直接下達命令「一次都沒有」。

彭表示，2020年3月10日「便當會」 後柯文哲下條子問「結論是什麼？」他請都發局承辦人擬好說帖，說帖指如果批准可能會有圖利問題，2020年4月14日柯在送研議公文上蓋章，則是因議員「便當會」後有作結論。