館長現身旁聽京華城案！他盼柯文哲好好保重 「民進黨囂張不久了」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率圖利、收賄案，今以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證，並提解柯文哲出庭，「館長」陳之漢也現身法院聲援，這是京華城案去年12月26日起訴移審「館長」首次以行動支持柯文哲。

館長一下車即和民眾黨主席黃國昌致意，並幫小草、支持者簽名、合影。館長說，他終於把很多事情忙完了，大陸之行也結束了，今天就過來關心，「小草有約，我就過來了」，但想旁聽的人很多，他的同事今天也很早就來排隊，他現在也不是領正式旁聽證，也只是候補而已。

館長說，他知道今天是傳彭振聲出庭，「就是因為這樣我才來的」，而現在是他的睡覺時間，通常他都早上五六點才睡，會看一些網路上的影音，尤其現在還有大陸的B站、抖音要看，了解對方在想什麼，兩邊的文化蠻不一樣的。

館長也說，旁聽的過程他應該會比較憤怒，但大家都叫他不要罵，希望柯文哲好好保重，民進黨囂張也沒有太久了，並罵「死民進黨」。

今年7月1日，合議庭安排勘驗彭振聲偵查光碟兼傳喚作證，當天開庭前，彭的妻子於高雄市輕生身亡，打亂審理程序；同月24日，彭再度現身法庭，不過，仍疑因喪妻之痛未平復，法官認為不適合作證程序再延宕，彭今天第3度作證。