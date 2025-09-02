錢多到用ATM分次存…「小英男孩」遭搜過程曝光 靠M化車抓到滅證關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導

素有「小英男孩」稱號的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內疑向綠能業者收賄。圖／聯合報系資料照
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟遭檢調查出他打著沈榮津名號招搖撞騙、利用親友當人頭向光電業者收賄，每月利用ATM分次存入30萬，名下尚有近千萬財產來源不明。8月25日檢調前往鄭位在台北市敦化南路的高層豪宅搜索，他疑心虛將手機丟出窗外滅證，成後續收押關鍵。

《鏡週刊》報導，鄭亦麟被捕時不僅嗆檢調人員「知道我背後是誰嗎」，更假意配合交付電子設備，實際上是將關鍵的「0921開頭門號手機」丟出窗外滅證，令專案小組在20幾層樓高的豪宅裡找半天，最後出動「M化車」追蹤定位，才在社區1樓車道旁尋獲。

報導表示，該支iPhone手機雖然螢幕嚴重碎裂，但電源滿格且功能仍可正常使用，推測是鄭亦麟在檢調上門前情急之下扔出窗外，現已送交鑑識還原，案情可望有重大突破。

M化車全名為「M化偵查網路系統」，功能主要是在偵測手機的國際行動設備識別碼與國際行動用戶識別碼、對手機追蹤定位及監聽手機門號通話。M化車能提供比手機基地台更加精準的定位功能，精細度可達數公尺，是執法單位眼中的神兵利器，但因使用時潛在干預對象規模龐大，立法院直到去年7月才三讀修正通過刑事訴訟法部分條文，增訂「特殊強制處分」專章，規範為調查犯罪情形或蒐集證據認有必要時，得使用全球衛星定位系統（GPS）等科技方法追蹤被告或犯罪嫌疑人位置，也可使用「M化車」調查行動通訊設備的位置、設備號碼或使用的卡片號碼。

