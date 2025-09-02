聽新聞
柯文哲出庭「館長」也來了！陳之漢：我應小草之邀而來
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，今以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證，並提解柯文哲出庭，「館長」陳之漢現身法院聲援柯文哲，這是京華城案去年12月26日起訴移審「館長」首次以行動支持柯文哲。
合議庭審理京華城案今要以證人身分傳訊已認罪的彭振聲作證，「館長」陳之漢首次到法院想旁聽。
陳之漢說，他因為「小草」邀約再加上大陸行的事情告一段落，所以前來旁聽，不過，排隊想旁聽的人很多、很難排，他目前是「候補」位，不知道可否排到旁聽，陳還說，他知道今天是要傳喚的證人是彭振聲。
今年7月1日，合議庭安排勘驗彭振聲偵查光碟兼傳喚作證，當天開庭前，彭的妻子於高雄市輕生身亡，打亂審理程序；同月24日，彭再度現身法庭，不過，仍疑因喪妻之痛未平復，法官認為不適合作證程序再延宕，彭今天第3度作證。
合議庭今天要提解在押的柯文哲、台北市議員應曉薇，並傳喚台北市都市發展局前局長黃景茂、威京集團主席沈慶京、應曉薇的顧問吳順民出庭。
