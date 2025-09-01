丟10倉鼠沖馬桶引公憤 泰女：「男友說要餵蛇」才先下手為強
泰國籍女子Promin上月底時台灣向姓男友鬧分手，驚動警方到場，因泰女逾期居留，被依入出國移民法收容，不過昨天網路平台有該名泰女涉將10隻倉鼠沖馬桶的影片，泰女身分也被網友起底，檢方今依違反動保法分案調查，泰女今接受警詢時辯稱，當時因男友稱要把倉鼠「拿去餵蛇」，她才拿去沖馬桶，說詞不合邏輯，警方存疑。
因涉案泰國籍女子將倉鼠沖馬桶的行徑，引發網友公憤，台中市動保處依違反動保法向檢警告，該名泰國籍女子因上月底時，與男友吵架鬧分手，已被查出逾期居留，依規定遭到移民署收容，後續爆發違反動保法案件後，檢方已分案調查。
第二警分局今已借詢該名泰國籍女子，泰女辯稱，因當時男友稱要「把倉鼠拿去餵蛇」，她一氣之下，才先下手為強，把倉鼠拿去沖馬桶，全案警詢後，依違反動保法，函送台中地檢署偵辦。
第二警分局在今年8月28日凌晨1時50分，接獲報案，向男（24歲）欲與泰國籍女友Promin（27歲）分手，因女方不願離開其位北區中清路租屋處，請求員警協助。
警方到場發現，該名泰國籍女友已逾期居留2年，現場未發現其他可疑違法情事，依法移請移民署台中市專勤隊收容。
第二警分局表示，因今日有民眾在網路反映有泰國籍女子將倉鼠沖入馬桶的影片，經比對後，確認涉案女子就是上月底遭查獲的泰國籍女子，已立即將疑似虐待動物情事轉報台中市動物保護防疫處。
二分局指出，後續由動保處認定泰國女子行為，涉犯動保法第25條之1條，分局依規定開案受理，已借詢該泰國籍女子到案，全案依法移請台中地檢署偵辦。
