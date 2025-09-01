泰女逾期居留遭收容…被爆丟10隻倉鼠沖馬桶 中檢火速分案調查

近日網路平台出現有女子將10隻倉鼠沖入馬桶的影片，引發網友公憤，有網友肉搜指出，涉案女子為泰國籍，第二警分局表示，此案已在上月28日由派出所同仁介入，涉案泰國籍女子Promin是逾期居留2年的女子，已由台中專勤隊收容，台中地檢署今表示，已收到市府發函告發，將分案調查。

台中地檢署表示，今日下午已收到台中市政府告發函送，已分他字案由檢察官偵辦。

第二警分局在今年8月28日凌晨1時50分，接獲報案，向男（24歲）欲與泰國籍女友Promin（27歲）分手，因女方不願離開其位北區中清路租屋處，請求員警協助。

警方到場發現，該名泰國籍女友已逾期居留2年，現場未發現其他可疑違法情事，依法移請移民署台中市專勤隊收容。

第二警分局表示，因今日有民眾在網路反映有泰國籍女子將倉鼠沖入馬桶的影片，經比對後，確認涉案女子就是上月底遭查獲的泰國籍女子，已立即將疑似虐待動物情事轉報台中市動物保護防疫處。