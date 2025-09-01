快訊

抓到了！東京當街割喉「40歲韓女慘死」 30歲韓籍男羽田機場落網

冷心低壓持續影響！周四前慎防午後雷陣雨 周末恐有熱帶擾動生成

東京街頭割喉慘案 40歲韓籍女不治身亡…上周才因感情糾紛報警

關鍵證詞「一波三折」！柯文哲涉圖利 明傳喚彭振聲作證

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，明以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證，彭已認罪，審判中兩度作證不成，過程一波三折，合議庭將藉由彭的證述產生柯是否圖利、甚至收受賄賂心證。

今年7月1日，合議庭安排勘驗彭振聲偵查光碟兼傳喚作證，當天開庭前，彭的妻子於高雄市輕生身亡，打亂審理程序；同月24日，彭再度現身法庭，不過，仍疑因喪妻之痛未平復，法官認為不適合作證程序再延宕，明天彭要第3度「嘗試」證言。

合議庭明天要提解在押的柯文哲、台北市議員應曉薇，並傳喚台北市都市發展局前局長黃景茂、威京集團主席沈慶京、應曉薇的顧問吳順民出庭。

彭振聲是京華城案被告之一，檢察官指控他涉犯圖利罪、具體求刑3年，他偵查中羈押禁見後認罪，移審時認罪，裁定500萬元交保，檢方不抗告。柯文哲、應曉薇、沈慶京與黃景茂都聲請傳喚彭作證，合議庭特安排明天、大後天2天讓檢辯發問。

台北市政府與其他地方政府不同，都市發展局、都市計畫委員會為「平行」機關，都發局公務員與都委會技術幕僚常是「同批人」。

根據都發局、都委會人士在京華城容積率「560%調到678%」後的私人對話，有人認為，彭振聲的工務副市長主管都發局業務，又兼都委會主任委員，京華城案未來「出事」，無論哪個機關甩鍋「最衰的都是彭副」，一致認為彭責任難逃。

法官上周勘驗台北地檢署前檢察官林俊言（已派新北地檢署主任檢察官）2024年9月3日、9月4日偵查彭振聲的光碟，查證彭認罪是否具任意性？檢察官有無不正訊問？

當天，蒞庭檢察官姜長志表示，彭爭取貪汙罪寬典是權利，但包括柯文哲的辯護人在內，為解救當事人卻剝奪彭的認罪權利；柯文哲當天重申「所有公務員都認為沒違法」，並向旁聽席號召「請轉告賴清德，我絕不投降！」

台北市前副市長彭振聲。圖／聯合報系資料照片
台北市前副市長彭振聲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

柯文哲 彭振聲 檢察官 京華城案

延伸閱讀

柯文哲昔預言會上演「民進黨版馬王政爭」成真 引網路熱議

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

柯文哲批「民進黨塞給我的人」作偽證 檢方嗆：誰執政犯法都要坐牢

彭振聲問檢察官「你現在要我說什麼」 柯文哲律師：他怕不能交保

相關新聞

關鍵證詞「一波三折」！柯文哲涉圖利 明傳喚彭振聲作證

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，明以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證，彭已認罪，審判中兩度作證不...

嘉縣議員「雨刷」蔡政宜疑涉博弈洗錢 偵防車載移送「一片黑」

曾涉及職棒簽賭打假球事件的首腦「雨刷」蔡政宜，3年前成功洗白當選嘉義縣議員，橋檢今指揮高市刑大搜索高雄處所；據了解，蔡政...

職棒假球首腦「雨刷」桃機被拘提 每月飛越南疑涉水房洗錢

曾因中華職棒簽賭假球案被判刑定讞的「雨刷」蔡政宜，3年前當選嘉義縣議員，被控洗錢及組織犯罪案件，昨在桃園國際機場欲出境越...

首位女所長上任大坑所！桃園龜山3派出所新將領上陣守護治安

桃園市警察局龜山分局今上午舉行大林、大埔、大坑派出所新上任所長聯合布達典禮，由分局長張鶴瓊親自主持，三位新任所長經歷豐富...

高雄男恍神持刀大鬧義大醫院 同居人竟蓋棉被臉發黑死家中

高雄市義大醫院今天上午突然出現一名男子神情恍惚出現在醫院內，還持刀揮舞大鬧，遭院方報警及保全壓制後，由岡山警方趕抵現場將...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。