抓到了！東京當街割喉「40歲韓女慘死」 30歲韓籍男羽田機場落網

冷心低壓持續影響！周四前慎防午後雷陣雨 周末恐有熱帶擾動生成

東京街頭割喉慘案 40歲韓籍女不治身亡…上周才因感情糾紛報警

職棒假球首腦「雨刷」桃機被拘提 每月飛越南疑涉水房洗錢

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

曾因中華職棒簽賭假球案被判刑定讞的「雨刷」蔡政宜，3年前當選嘉義縣議員，被控洗錢及組織犯罪案件，昨在桃園國際機場欲出境越南被檢警拘提，清查是否與水房洗錢案有關，今尚在執行案件。

據了解，檢警先前破獲一起水房案件，分析金流等相關資料疑與蔡政宜有關，發現蔡常出境至越南，幾乎每月都前往，不排除從事博弈或詐欺洗錢；高雄市刑警大隊報橋頭地檢署指揮偵辦，並由刑事局國際科協助釐清蔡赴越南目的，包括從事活動、地點及同行者身分。

蔡政宜昨中午12時許前往桃機欲搭機至越南胡志明市，移民署通報檢警，蔡經航空警察局拘提，由刑事局帶至嘉義縣會同高雄市刑大搜索其住處，查扣相關文件資料，再帶至高雄市刑大詢問。

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜。圖／報系資料照
