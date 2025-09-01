快訊

女虐殺10倉鼠！丟馬桶沖IG炫耀 中市警：是失聯移工已收容

中央社／ 台中1日電

網路流傳女子將小倉鼠丟進馬桶沖掉的影片，台中市警方今天比對發現女子為日前男女糾紛案的當事人，且為泰籍失聯移工，日前已移送收容；涉嫌虐待動物部分，函送地檢署偵辦。

有民眾在Threads發文，表示看到1名長髮女子的IG限時動態太冷血，畫面顯示女子先是把1隻倉鼠丟進馬桶沖掉，隨後又陸續丟下多隻倉鼠，形同虐殺10隻小生命；女子拍下過程上傳到IG，同時搭配文字炫耀，殘忍行徑引發網友撻伐。

台中市動保處表示，女子行為已違反動物保護法中「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」規定，依法可處2年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。此案已函送台中地方檢察署偵辦，將依法追究責任。

另方面，台中市警察局第二分局今天執行網路巡邏勤務，發現1名女子將10隻小倉鼠丟入馬桶沖掉的影片，經比對女子影像，確認為8月28日受理的男女分手糾紛案的當事人。

警方表示，8月28日凌晨1時50分許接獲報案，報案人向姓男子（24歲）欲與泰國籍女友（27歲）分手，但女方不願離開男方位於台中市北區中清路租屋處，而請求員警協助。

第二分局派員到場，發現這名泰國籍女子為失聯移工，由於現場未發現其他可疑違法情事，於是移請移民署台中市專勤隊收容。

在確認泰籍女子虐待動物行徑後，警方指出，除轉報台中市動物保護防疫處認定該行為已涉及動保法規定並提出告發，並依規定開案受理，將借詢該泰國籍女子到案，全案依法移請台中地方檢察署偵辦。

一名女子在網路PO影片，陸續將10隻倉鼠衝進馬桶內，台中市動保處已受理此案。圖／取自網路Threads
一名女子在網路PO影片，陸續將10隻倉鼠衝進馬桶內，台中市動保處已受理此案。圖／取自網路Threads

