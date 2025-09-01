首位女所長上任大坑所！桃園龜山3派出所新將領上陣守護治安

桃園市警察局龜山分局今上午舉行大林、大埔、大坑派出所新上任所長聯合布達典禮，由分局長張鶴瓊親自主持，三位新任所長經歷豐富、表現傑出，其中一名新任所長黃玉婷過去就讀中央大學機械工程學系，考上警察後如今成為大坑派出所首任女所長，未來將肩負起維護治安、服務地方的重要使命。

新任大林派出所所長楊大廣畢業於台灣警察專科學校警員班第22期及中央警察大學警佐班第40期。歷任桃園市政府警察局桃園分局警員、偵查佐、平鎮分局巡官、副所長、龍潭分局所長，去年調任大坑派出所所長。任職期間在勤務與業務推展上表現傑出，深獲長官肯定，此次獲拔擢為大林派出所所長。

新任大埔派出所所長黃彥彰，畢業於中央警察大學外事警察學系第78期。曾歷任桃園市政府警察局龜山分局戶口組、市警局外事科、大溪分局、市警局外事科、龜山分局偵查隊巡官，曾於2016年至2019年間留職停薪出國進修。服務期間一向認真盡責，屢獲肯定，此次升任大埔派出所所長。

新任大坑派出所所長黃玉婷，畢業於國立中央大學機械工程學系、公務人員一般警察人員特種考試三等考試行政人員。曾歷任桃園市警察局龜山分局巡官、去年調任龜山派出所副所長。任職期間在勤務與業務推展上表現傑出，深獲長官肯定，此次獲拔擢為大坑派出所所長，也是大坑派出所第一任女性所長。