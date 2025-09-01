鐵窗封死 中壢民宅1婦4童相擁葬身火窟

大火奪命 桃園市中壢區龍安街一棟民宅昨清晨大火，消防人員到場時，三樓已全面燃燒冒出熊熊大火，一名大人與四名孩童不幸葬身火窟。圖／桃園市消防局提供

桃園市中壢區一處三樓連棟住宅昨清晨發生大火，卅五歲黃姓婦人與四名孩童疑因鐵窗封死，唯一逃生通道樓梯也遭火勢堵住，五人逃生不及、相擁陳屍三樓鐵窗旁床上。警消勘驗，初判疑電風扇電線被軟墊壓到過熱走火，釀五死悲劇。

檢察官偕同法醫相驗，五人皆因火災濃煙窒息呼吸衰竭死亡。桃園市長張善政昨表達遺憾，由於台中、桃園近月接連發生鐵窗阻斷火場逃生路事故，桃園市都發局長江南志說，將研議訂相關指引，加強宣導民眾注意裝設鐵窗安全。

昨天清晨五時卅一分，桃園市消防局接獲中壢區龍安街一處巷弄民宅發生火警，地上三層建築物的三樓處起火，竄出濃煙與熊熊火光，消防人車於九分鐘內就到場，約半小時控制火勢，並於六時十七分撲滅。但住三樓的一名大人與四名孩童已葬身火窟。救火人員在三樓發現五人緊緊相擁，都已明顯死亡。

據了解，該戶葉姓人家平時祖孫三代居住，葉姓祖父母住二樓，黃姓媳婦與年僅九、十歲的子女住在鐵皮加蓋的三樓左側房間，因暑假尾聲，黃女前晚接葉姓友人十歲兒子、九歲女兒到家裡玩，一大四小一起在三樓過夜，未料遭逢火劫。

黃姓媳婦發現屋內起火後，清晨五時多打電話給公公求救。公公趕緊拿滅火器上樓救人，無奈被三樓濃煙、大火「逼退」。加上三樓前後鐵窗封死，阻斷了黃女與孩童的逃生路。

睡在二樓的葉姓祖父母及時逃出火場，心有餘悸，葉家祖母原本還抱著一絲希望，得知媳婦與年幼的孫子女都葬身火窟，不禁癱軟哭喊「都沒了、都沒了」。

這場大火造成兩個葉家、共五人死亡，目擊火災的鄰居說，起床見葉家三樓鐵皮屋悶燒冒火趕緊報警，由於火勢太大，睡在三樓的媳婦和孫子女完全沒有聲音。他說，葉姓屋主一家與鄰居相處和睦，常帶孫子女與鄰居打招呼，看到和樂一家如今天人永隔，令人難過。

到場搶救的消防員指出，該鐵皮屋連棟三間，只靠右側樓梯出入，但三樓中間客廳兼遊戲區疑為起火點，屋內堆置遊戲軟墊及木製易燃物燃燒猛烈，火勢堵住去路，讓左側房間的大人與小孩難以逃生，加上鐵窗也封死，五人被發現時相擁在房間通舖上，全燒成焦屍，三樓也被燒到只剩隔間木板及堆置物的碎屑灰燼。

桃園地檢署主任檢察官李家豪昨會同檢察官賴瀅羽到火場勘驗，賴瀅羽下午與法警到中壢殯儀館相驗，研判五人在濃煙嗆昏後遭大火吞噬，死因為火災意外，造成窒息呼吸衰竭死亡。死者家屬在現場泣不成聲，場面哀戚。