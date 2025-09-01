中壢惡火 無住警器、單一出口釀災

桃園中壢昨傳民宅火警，一大四小五人疑因鐵窗阻斷逃生，不幸葬生火窟。圖／桃園市消防局提供

中壢昨傳民宅惡火釀五死悲劇，鐵窗阻斷逃生引發討論。消防人員說，民眾可能因防竊、防盗裝設鐵窗，但絕不能沒有防災思考，裝鐵窗切勿封死，可考慮配鑰匙可打開的活動式鐵窗或隱形鐵窗，另建議裝設住警器，火災時提前示警，增加逃生機會。

警消昨勘驗現場，起火點初判在三樓中間客廳兼兒童遊戲區，疑是電風扇電線被軟墊壓到過熱起火。因三樓皆為木板隔間，且僅有一個樓梯出入口，火勢一發不可收拾，加上前後窗戶加裝鐵窗封死，五人沒有逃生與避難空間。經查該戶二○一九年曾獲配發一個住警器，但屋主未落實安裝，錯失提前示警機會。

桃園市都發局長江南志說，透天住宅屬非供公眾使用建築物，由所有權人自行管理使用；傳統裝設鐵窗主要是防盜需求，但現在建築材料與防盜方式多元，不一定需要鐵窗。

江南志說，要求民眾主動改善有一定困難，都發局將以宣導方式，透過案例教育民眾裝設鐵窗時考量逃生安全，未來也可能建議中央，針對透天住宅制定安全規範，建立一致處置方式。

台中市太平珍將牛肉麵一個月前大火，也因鐵窗與帆布廣告阻礙逃生造成兩死，中市都發局長李正偉也說，私人透天住宅加裝鐵窗無法規規範，只能提醒裝設時，自我注意安全設施。

基層消防人員說，火災預防有三大重點，一是裝設「住宅用警報器」，火警發生時能及早發現，再者要預留逃生動線，且動線上不可堆放雜物，以免影響逃生；第三則是應裝可開啟鐵窗，或是可從外剪斷的新型隱形鐵窗，以利救災和逃生。

桃園市消防局說，住警器可安裝在寢室、廚房、走廊及樓梯，萬一發生火災，住警器可讓民眾第一時間發現火警，有時間執行初期滅火或直接逃生，爭取獲救機會。

大葉大學環境與安全工程系系主任周中祺說，火場逃生著重在火災發生初期，住警器非常重要；政府補助通常每戶只能領一個，但最好是每個房間都安裝，民眾可自行購買住警器安裝，各地政府也應加強推動或補助，減少火災傷亡。