繩子、鐵片加雙面膠 香油錢大盜肆虐高雄旗美警逮3嫌
高雄黃姓男子夥同蕭姓、蔡姓男子合組竊盜集團，利用細繩綁住鐵片，在鐵片上黏上雙面膠後，深入香油筒內「黏取」香油錢，內門、美濃等地已有多間廟宇受害，警方掌握黃男等人身分，昨凌晨將涉案3人逮捕，車內起獲犯案工具、吸毒用品等，依竊盜、毒品移送法辦。
六龜警分局調查，黃男（30歲）設籍美濃，為橋頭地院發布的竊盜通緝犯，他因缺錢，找上蕭姓（33歲）、蔡姓（26歲）好友共組竊盜集團，鎖定內門、美濃及六龜等地行竊。
警方調查，黃男利用細繩、鐵片及雙面膠，將黏有雙面膠的鐵片深入香油筒後，再用細繩將紙鈔黏起來，每次得手數百元不等，已有多家廟宇受害。
今年8月27日，黃男等人鎖定某家廟宇行竊時，因有香客參拜停止，當時廟方察覺有異，調閱監視器果然拍下一行人行竊過程，隨即向警方報案。
六龜分局獲報後，指示轄區派出所及偵查隊組成專案小組全力查緝，小組成員經由監視器影像鎖定黃男車輛及同夥身分後積極佈線查緝，昨凌晨專案小組掌握黃男車輛入霞，隨即尾隨跟監。
當時黃男察覺後方有警方尾隨，隨即駕車逃逸，專案小組成員立即以車陣攔截圍捕黃嫌等人，成功逮到黃姓、蕭姓及蔡姓男子3人到案，並在車內起獲大批犯案工具、金爐、文昌筆等贓證物及安非他命、咖啡包等毒品。
全案警詢後，依竊盜、毒品及通緝等案移送橋頭地檢署及橋頭地方法院偵辦，除持續追查其他在逃共犯，清查其他涉嫌案件，並建請檢方聲押，以防再犯。
